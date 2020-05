Megapop Games hat ein neues Startfenster für den Rougelite-Action-Deck-Builder Haxity angekündigt. Das Spiel startet am 17. Juni auf Steam in den Early Access.

Haxity ist eine Mischung aus Slay the Spire und Street Fighter, bei dem alle Spieler Zugriff auf dieselben Karten haben. Im Kern ist Haxity ein Kartenspiel, aber es hat das Gefühl eines klassischen Kämpfertitels, bei dem die eigenen Schläge, Tritte und Kybernetik den Kampffluss bestimmen und es zum ersten PVP-Deckbuilder seiner Art macht.

“Nach einem weiteren erfolgreichen Beta-Wochenende ist sowohl uns als auch den Spielern klar, dass wir ein fantastisches PvP-Erlebnis vor uns haben. Wir wissen auch, dass es für uns wichtig ist, allen Roguelite- und Deckbuilder-Fans ein gutes Einzelspieler-Kartenspiel zu bieten. Damit wir dies auf dem Qualitätsniveau liefern können, das unsere Spieler verdienen, haben wir uns entschlossen, den Start von Haxity um einige Wochen zu verschieben, damit wir den letzten Schliff und die erforderlichen Verbesserungen hinzufügen können. Unsere Tester haben ein unschätzbares Feedback gegeben, für das wir wirklich dankbar sind, und wir haben die Absicht, Haxity so gut wie möglich zu nutzen, damit es für unsere Spieler die bestmögliche Erfahrung ist und wie wir es uns beim Start vorgestellt haben.“ Jørgen Tharaldsen, CEO Megapop Games

Haxity bietet zwei Spielmodi: Versus und Campaign. In Versus-Spielen treten die Spieler gegen einen Matchmade-Gegner an oder können Freunde zu einem intensiven Einzelspiel herausfordern. Die Spieler wählen ihren Kämpfer und ihr Starterdeck aus und ziehen zwischen den einzelnen Kämpfen verschiedene Karten, Hacks und Mods. Der Roguelite-Kampagnenmodus ermöglicht es den Spielern, die Möglichkeiten des Deckbaus weiter zu erkunden und gleichzeitig tief in die Welt von Haxity einzutauchen.