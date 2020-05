Viele Spieler haben sich gewünscht, daß die hervorragenden Spiele von Quantic Dreams, namentlich Heavy Rain, Beyond: Two Souls und Detroit: Become Human, auch via Steam zu spielen sind. Nun haben die Entwickler genau diesen Wunsch erfüllt. Die drei Spiele werden am 18. Juni 2020 via Steam für den PC veröffentlicht.

Detroit: Become Human

“Detroit: Become Human, die neueste und ehrgeizigste Videospielproduktion von Quantic Dream, kommt endlich auf den PC! Mit weltbekannten Schauspielern wie Jesse Williams (Grey’s Anatomy), Clancy Brown (Carnivale), Lance Henriksen (Aliens), Bryan Dechart (True Blood) und Valorie Curry (Twilight) setzt Detroit: Become Human das Schicksal von Mensch und Androiden in Ihre Hände. In einer Zukunft, in der Maschinen intelligenter geworden sind als Menschen. Jede Entscheidung, die Sie treffen, wirkt sich auf das Ergebnis des Spiels aus. Eine der kompliziertesten verzweigten Erzählungen, die jemals erstellt wurden.”

Heavy Rain

Erleben Sie einen packenden Psychothriller mit unzähliger Wendungen. Über vier Tage voller Rätsel und Spannung wird nach einem Mörder gesucht, der nur als Origami-Killer bekannt ist – benannt nach seiner makabren Visitenkarte, gefaltete Papierformen an Tatorten zurückzulassen. Vier Charaktere, die jeweils ihren eigenen Vorstellungen und Motiven folgen, müssen an einem verzweifelten Versuch teilnehmen, den Mörder daran zu hindern, ein neues Opfer zu finden. Sie müssen schnell denken und noch schneller handeln, da jede Entscheidung und jeder Schritt dramatische, bahnbrechende Konsequenzen haben kann – und sogar bestimmen kann, wer lebt… und wer stirbt. Wie diese Geschichte endet, liegt ganz bei Ihnen.

Beyond: Two Souls

Beyond: Two Souls , ein einzigartiger psychologischer Action-Thriller, nimmt Sie mit auf eine spannende Reise um den Globus, während Sie das bemerkenswerte Leben von Jodie Holmes spielen. Jodie wurde mit einer Verbindung zu einem mysteriösen Wesen mit unglaublichen Kräften geboren. Ihre Handlungen werden Jodies Schicksal bestimmen, wenn sie auf ihrer Reise außergewöhnlichen Herausforderungen, Gefahren und herzzerreißenden Verlusten gegenübersteht. Um die Wahrheit über sich selbst herauszufinden.