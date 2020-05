BANDAI NAMCO Entertainment hat den Releasetermin von Captain Tsubasa: Rise of New Champions verraten. Das Spiel erscheint am 28. August 2020 für PlayStation 4, Nintendo Switch und PC.

In diesem neuen Arcade-Fußballspiel schlüpfen die Spieler in die Rolle ihres Lieblingscharakters aus dem weltbekannten Franchise. Von den atemberaubenden Paraden bis hin zu Schwerkraft trotzenden Schüssen, werden Fans die Möglichkeit haben, mit der vollen Bandbreite an Moves zu experimentieren, die den Manga und den Anime zu einem weltweiten Phänomen machten.

Captain Tsubasa: Rise of New Championsist in fünf verschiedenen Editionen erhältlich: Standard, Deluxe, Collector’s (in Deutschland exklusiv bei Amazon), Champions und Legends. Zusätzlich wird ein Vorbestellerbonus angeboten: Bei der physischen Version ist dieser bei teilnehmenden Händlern bis zum Release verfügbar, bei der digitalen Version bis zum 28. September.

Die Champions und Legends Editionen werden exklusiv im Online Store von BANDAI NAMCO Entertainment angeboten und fügen ein personalisierbares Trikot hinzu. Die Legends Edition verfügt sogar noch über einen hochwertigen Tischfußball.