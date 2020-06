Das First-Person-Fabrik-Aufbauspiel Satisfactory von Coffee Stain Studios ist ab sofort als Early Access auf Steam erhältlich. Im Auftrag von FICSIT Inc, einem Megakonzern mit unbekannten Motiven, müssen die Spieler auf einem fremden Planeten Fabriken errichten und die Rohstoffe ausbeuten.

Satisfactory wurde 2018 angekündigt und kam letztes Jahr exklusiv im Epic Games Store ins Early Access. Spieler müssen Bau, Erkundung und ein bisschen Kampf kombinieren, wenn sie ihre Fabriken weiter verbessern und neue Technologien sowie Automationsfahrzeuge erforschen – und all das, während sie sich gegen feindliche fremde Lebensformen verteidigen müssen. Für Satisfactory sind seit seiner Ankündigung eine Reihe an Updates erschienen, einschließlich der Einführung von Rohrleitungen, dem am meisten gewünschten Feature der Satisfactory-Community. Update 3 sorgte im Februar 2020 für eine komplett neue Spielbalance, neue Transportmethoden und eine neue Stufe an Komplexität durch das Hinzufügen von Flüssigkeiten, damit die Produktion nie endet.