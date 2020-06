NACON, Cyanide und Leikir Studio haben heute den ersten Gameplay-Trailer zu Rogue Lords, dem neuen, taktischen Rogue-like-Titel enthüllt. Rogue Lords entführt die Spieler in eine finstere, makabre Dystopie des 17. Jahrhunderts.

In einem Zeitalter, in dem das Böse besiegt und die Balance der Welt aus den Angeln gehoben wurde, versetzt Rogue Lords die Spieler in die Rolle des Teufels. Da dieser allerdings nicht imstande ist, sich in der Neuen Welt körperlich zu manifestieren, wendet er sich an seine treuen Schüler, damit diese erneute Finsternis im Land verbreiten. Dracula, Bloody Mary, der kopflose Reiter, die White Lady und weitere Ikonen des Horror-Genres vereinen sich und gehen gemeinsam gegen die Dämonenjäger und Kultisten vor, die das Böse einst besiegt haben.

In Rogue Lords erkunden die Spieler mit drei Schülern des Bösen eine 3D-Karte und säen Chaos und Korruption. Sie treffen wichtige Entscheidungen und treten in fordernden, rundenbasierten Kämpfen an, in denen eine Niederlage das Ende des Spiels und der Geschichte bedeutet.

Jedes Spiel ist einzigartig, mit neuen Pfaden, neuen Begegnungen und neuen Gelegenheiten bei jedem Anlauf. Die Spieler können sich in einem Spieldurchlauf entschließen, eine Farm abzubrennen – ein anderes Mal, das Land zu schonen und seine Bewohner für die Sache des Teufels zu rekrutieren. Manche Entscheidungen sind riskanter als andere und die Talente der Schüler verändern sich mit den Ergebnissen jeder Begegnung. Dracula wird Sterbliche durch seinen besonderen Charme gelassen überzeugen, während der kopflose Reiter ein Gespräch durch sein furchteinflößendes Äußeres eher frühzeitig beenden könnte.

Wenn alles verloren scheint, können die Spieler die Kräfte des Teufels nutzen und ihre geernteten Seelen dazu einsetzen, die Grenzen der Spielwelt zu überwinden und zu betrügen: Gegnerische Energiebalken, Glück und weitere Variablen können nach Belieben manipuliert werden, um das Gleichgewicht der Kräfte zugunsten des Bösen zu verschieben und die Grundlagen des Spiels zu verändern.

Rogue Lords erscheint 2021 für PC, PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch.