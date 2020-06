Trust hat sich als Hersteller erschwinglicher Gaming-Peripherie schon lange einen Namen gemacht. Mit der Trust GXT 940 Xidon hat die deutsche Firma vor einiger Zeit eine stylische Maus mit RGB-Beleuchtung und einem ausgezeichneten Preis-Leistungs-Verhältnis auf den Markt gebracht, die einen genaueren Blick verdient.

Design und Verarbeitung

Bei der GXT 940 Xidon handelt es sich um eine ergonomische Rechtshänder-Maus im unteren Preissegment. Das bedeutet natürlich, daß es unfair wäre, sie in einen direkten Vergleich mit High-End-Mäusen zu setzen, die das dreifache kosten. Hält man dieses Exemplar in der Hand, bemerkt man als erstes das geringe Gewicht. Mit einem Gewicht von 90 g wiegt sie weder zu viel noch zu wenig und eignet sich durch die Abmessungen 75 x 41 x 124 mm (B x H x T) besonders für Menschen mit mittleren und großen Händen.

Die Maus verfügt über sechs Tasten, die alle frei programmierbar sind. Das gummierte Mausrad kann ebenfalls als Taste verwendet werden. Unter den beiden Hauptmausknöpfen befinden sich die bewährten, hochwertigen und langlebigen Omron-Schalter (30 Millionen Klicks laut Hersteller), die einen direkten und einfachen Druckpunkt haben. Drei große Teflonsohlen am Boden sorgen für optimale Gleiteigenschaften. An der Unterseite der Maus befindet sich außerdem eine Schaltfläche zum Ändern des Profils.

An der Seite der Maus wurde ein RGB-Streifenmuster angebracht, das Scrollrad und das Logo wurden ebenfalls beleuchtet. Dies gilt auch für die DPI-Auswahltasten. Die Farbe und die Effekte der Beleuchtung können natürlich über die zugehörige Software nach Wunsch eingestellt werden und geben der Maus einen ungewöhnlichen aber charmanten Retro-Look.

Die Verarbeitung der GXT 940 Xidon ist einwandfrei, wie man es von Trust erwarten kann. Ohne ein spezielles Finish, welches höherpreisige Mäuse in der Regel haben, fühlt sich die Maus natürlich nicht ganz so hochwertig an. Trotzdem ist die Trust-Maus qualitativ sehr gut verarbeitet und sorgt damit für ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis.

Die Trust GXT 940 Xidon im Einsatz

Das Herz der Trust GXT 940 Xidon ist der optische Sensor PMW3325. Mit einer einstellbaren DPI zwischen 200 und 10000 nimmt er Beschleunigungen von 20G wahr und lässt daher kaum Wünsche der Spieler offen.

Die Maus ist ziemlich eindeutig für ein Palm Grip designt worden. Die Hand liegt dabei fast vollständig auf der Maus. Durch die ergonomische Form liegt sie dabei sehr gut in der Hand. Auch über einen längeren Zeitraum bietet die Maus guten Halt und sorgt für präzise Bewegungen.

Die interne und übersichtliche Software hat uns ebenfalls überzeugt. Sie erleichtert nicht nur das Erstellen von Makros und die RGB-Steuerung, sondern lässt den Nutzer auch die Abtastrate (125/250/500/1000 Hz) und sechs DPI-Pegel (von 200 auf 10.000 in 100er Schritten) anpassen.

In allen getesteten Bereichen hat die Trust GXT 940 Xidon eine ausgezeichnete Figur gemacht und trotz der glatten Kunststoffoberfläche hatten wir keine Probleme mit schwitzigen Händen oder rutschigem Griff. Ohnehin hat sich die Technik bei fast allen Gaming Mäusen so gut entwickelt, daß wirkliche Leistungsunterschiede kaum noch bemerkbar sind. Ergonomie und Komfort spielen daher eine wesentlich größere Rolle. Und hier kann die Trust-Maus punkten.