Paradox Interactive hat die Apocalypse-Erweiterung und das Humanoids Species-Paket für Stellaris: Console Edition veröffentlicht und komplettiert damit die Inhalte für den zweiten Erweiterungspass für PlayStation 4 und Xbox One, welcher mit dem Synthetic Dawn Story Pack bereits eine Erweiterung auf die Konsolen brachte. Expansion Pass Two enthält drei DLCs, die zuvor für die PC-Version veröffentlicht wurden und die Imperien ambitionierter Raumfahrer mit neuen Konstruktionen, Kosmetika, Waffen, Geschichten und vielem mehr bereichern. Spieler, die Expansion Pass Two noch nicht besitzen, können ihn in den Microsoft– und PlayStation-Stores erwerben.

Expansion Pass Two beinhaltet: