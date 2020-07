Jeder kennt es – nach einem harten Tag in der Schule, der Uni oder an der Arbeit ist man platt und erschöpft. Wenn man dann abends noch eine Runde mit Freunden zocken will, greifen viele von uns zu Energy-Drinks, um die Konzentration wieder zu stimulieren. Denn gerade in kompetitiven Online-Games wie League of Legends, Call of Duty oder Fortnite ist die Kombination aus mangelnder Konzentration und Müdigkeit oft der Grund, warum man am Ende einSpiel verliert und einem die Lust am Zocken vergeht. Doch herkömmliche Energy-Drinks haben viele Nachteile – vor allem enthalten sie in der Regel wahnsinnig viel Zucker. Nach einem kurzen High rast der Blutzuckerspiegel in den Keller und zieht sämtliche Konzentration und Fokus mit sich mit.

LevlUp möchte das ändern und hat einen Drink speziell für Gamer auf den Markt gebracht. Der eigene Anspruch daran: Einen besseren Energy-Drink zu kreieren, der alle Gamer wirklich in ihrer Performance unterstützt.

LevlUp Gaming Booster Orange Ownage

Was ist LevlUp?

Der Drink für Gamer von LevlUp heißt Gaming Booster und ist ein Pulver, welches man in Wasser auflöst. In einer Dose sind 320 Gramm enthalten, aus welchen sich insgesamt 40 Portionen anmixen lassen. Um das Produkt nach empfohlener Art anmischen zu können (500ml Wasser mit 8 Gramm Pulver), vertreibt LevlUp natürlich auch einen hauseigenen Shaker mit LevlUp-Branding. LevlUp setzt bei den Drinks vor allem auf guten Geschmack und große Auswahl. Dazu führt die Firma lange Verbrauchertests durch: Jeder Gaming Booster wird geschmacklich solange optimiert, bis mindestens 93 Prozent einer Testgruppe ihn als gut bewerten. Das konnten wir bei unserem Test bestätigen, denn das Zeug schmeckt wirklich überraschend gut. Das musste sogar unser hauseigener Energie-Drink-Muffel zugeben!