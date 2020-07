Endlich dürfen auch die Apple-User in den Genuss jeder Menge kniffliger Rätsel, ausgeklügelter Spielmechaniken und unterhaltsamer Charaktere gelangen, denn Felix The Reaper ist ab sofort für iPhone und iPad verfügbar. Nach dem Erfolg der PC– und Konsolen-Fassung wurden zahlreiche Level überarbeitet und die Steuerung für Smartphone und Tablet angepasst.

Das große Ziel hinter den vielen Todesfällen, die die Spieler als Felix verursachen, ist natürlich die Liebe. Felix ist verliebt und tut alles, um seine Herzdame auf sich aufmerksam zu machen – auch Menschen in den Tod schicken. So inszeniert der Spieler in jedem der über 50 rasterbasierten Level immer wieder neue, spektakuläre Unfälle um seinen Auftrag zu erfüllen. Dazu können die Spieler ihren Einfallsreichtum unter Beweis stellen, indem sie die Ausgangssituation des Levels mithilfe der Schatten-Puzzle so verändern, dass eine eigentlich ungefährliche Handlung zum Tod eines Menschen führt. Doch Vorsicht: Als Sensenmann darf Felix sich nur in den Schatten bewegen. Deshalb müssen die Spieler dem personifizierten Tod einen Weg aus Dunkelheit bahnen, um ihn an sein Ziel zu führen.

Der tanzende Tod feierte sein Debüt für PC und Konsolen im Herbst 2019 und öffnet nun auch für Spieler auf mobilen Geräten ein Tor in seine Welt aus Licht und Schatten. Für die iOS-Version wurden zahlreiche Level vom Entwickler Kong Orange zugunsten eines flüssigeren Spielerlebnisses überarbeitet und sind nun noch abwechslungsreicher, verrückter und tödlicher.

Features: