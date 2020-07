Heute startet das zeitlich begrenzte Seelenblumen-Event für Legends of Runeterra. Dabei handelt es sich um ein Fest des Lebens, in dem die Geister den Weg zurück in die Welt der Lebenden finden.

Spieler, welche die Event-Missionen abschließen, erhalten exklusive Seelenblumen-Belohnungen. Um einen verbesserten Event-Pfad und noch mehr Belohnungen freizuschalten, kann der Seelenblumen-Eventpass im Shop erworben werden.

Das neue Lab „Anvertrauen“ bietet sechs vorgefertigten Seelenblumen-Decks. SpielerInnen starten in diesem Modus mit 30 Leben. Das Besondere ist hierbei, dass bei Verlust von Einheiten deren Werte an eine zufällige Einheit auf der Hand übertragen werden.

Das Seelenblumenfest endet am 19. August um 19:00 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt läuft auch der Pass ab. Weitere Details zum Seelenblumen-Event finden sich auf dem Blog.

Legends of Runeterra spielt in der Welt von League of Legends. In diesem strategischen Kartenspiel entscheiden Können, Kreativität und Köpfchen über den Erfolg. SpielerInnen wählen ihren Champions und kombinieren Karten aus verschiedenen Regionen – jede mit ihrem eigenen Stil und strategischen Vorteilen – zum perfekten Deck, um die Gegner zu besiegen. Alle Karten können kostenlos gesammelt oder gezielt Karten gekauft werden – man muss sich nicht auf zufällige Pakete verlassen.

Legends of Runeterra ist für PC, Android und iOS verfügbar.

