Ubisoft hat bekannt gegeben, dass das Mittelalter-Kampfspiel For Honor ab sofort bis zum 26. Juli auf PlayStation 4, Xbox One und PC kostenlos spielbar ist. Während des Free Weekend erhalten Spieler Zugang zu der Standard Edition von For Honor, inklusive des Einzelspieler-Storymodus und den Mehrspieler-Modi mit 26 Helden und 30 Karten.

Spieler, die nach dieser kostenlosen Zeit weiterkämpfen wollen, behalten beim Erwerb des Hauptspiels ihren Spielfortschritt sowie ihre Helden. Interessierte dürfen sich auf einen 80% Rabatt auf das Spiel freuen, der auf Steam (bis 27. Juli), Uplay (bis 30. Juli), Xbox One (bis 3. August), Epic Store (bis 6. August) und PlayStation 4 (bis 19. August) zur Verfügung steht.

Zusätzlich führt For Honor den „Tyrannentest“ ein, der den beliebten Player vs AI-Spielmodus „Teste dein Metall“ neu aufsetzt und die dunkelsten Helden entfesselt.

Nach diesem Event folgt am 6. August ein großes Titel-Update, das den neuen Helden Kriegstreiber einführt. Die Spieler können den neuen Helden entweder im First-Party-Store im Paket zusammen mit einem exklusiven Ornament, einer Elite-Montur und einem siebentägigen Champion-Status erwerben oder mit 15.000 Stahl ab dem 20. August freischalten.

Darüber hinaus wird For Honor das Kampferlebnis mit einem Update des Kampfsystems erweitern, um den Spielern bei den schwierigsten Herausforderungen Heathmoors Hilfe zu leisten. Dies beinhaltet eine Reihe von weitreichenden Änderungen des Spielerlebnisses, die auf den offensiveren Spielstil ausgerichtet sind.

Zurück zur Newsübersicht.