Earthlock 2 spielt in der selben Welt, wird aber im Vergleich zum ersten Earthlock, das ein rundenbasiertes Rollenspiel war, eine völlig andere Erfahrung bieten. In Earthlock 2 wird es Kämpfe in Echtzeit geben, und ohne zu viel preiszugeben, können Fans und Neulinge gleichermassen ein dynamisches und einzigartiges Erlebnis erwarten, das sinnvolle Wahlmöglichkeiten bietet, die es ermöglichen, der Welt den eigenen Stempel aufzudrücken.

Bendik Stang – CEO