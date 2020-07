EA SPORTS hat einen neuen Trailer zum überarbeiteten Karrieremodus in UFC 4 veröffentlicht. Darin soll der Fokus auf der Reise des Spielers zum unangefochtenen Champion liegen. Der UFC 4 Karrieremodus bietet innerhalb und außerhalb des Octagons eine umfassende Erfahrung, in der alles von Freundschaft und Rivalität über Verletzungen bis hin zu Gewichtsklassen die Karriere eines Fighters beeinflusst. Coach Davis wird den Spielern dabei helfen, ihren Weg durch die neue Kämpferentwicklung und das Beziehungssystem des Spiels zu beschreiten, wo jede Geschichte anders verläuft.

UFC 4 wird ab Freitag, den 14. August weltweit auf der PlayStation 4 und der Xbox One verfügbar sein. Fans können schon jetzt vorbestellen und sich Bonus Content sichern. Dieser umfasst sowohl die Boxweltmeister im Schwergewicht Tyson Fury und Anthony Joshua als auch die Backyard und Kumite Customization Packs, die kosmetische In-game-Items enthalten. Zusätzlich können EA Access Mitglieder einen frühen Zugang erhalten und haben die Möglichkeit am Pre-Launch und an den Challenges teilzunehmen, die in-game ab 7. August freigeschaltet werden.