Croteam und Devolver Digital haben kürzlich gemeinsam angekündigt, dass das lang ersehnte Serious Sam 4 im August 2020 auf Steam und Google Stadia veröffentlicht wird. In einem neuen Video haben sie dieses Datum nun auf den 24. September verschoben. Diesmal aber wirklich, wie sie betonen. Serious Sam-Fans können das Spiel jetzt auf Steam vorbestellen.

Die Menschheit wird belagert, während sich die ganze Macht von Mentals Horden über die Welt ausbreitet und das verwüstet, was von einer zerbrochenen und geschlagenen Zivilisation übriggeblieben ist. Der letzte verbliebene Widerstand gegen die Invasion ist die Erdverteidigungstruppe unter der Führung von Sam „Serious“ Stone und seinem schwer bewaffneten Trupp von Außenseiterkommandos.