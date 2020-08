Das außergewöhnlich erfolgreiche Untitled Goose Game bekommt Unterstützung für einen zweiten Spieler. Kurz vor Veröffentlichung der ersten physischen Version am 29. September 2020 für PlayStation 4 und Nintendo Switch erscheint am 23. September ein kostenloses Update mit einem neuen, lokalen Zweispieler-Koop-Modus. Denn was gibt es Besseres, als gemeinsam mit einem Freund als Gänsepaar ein ahnungsloses Dorf auf den Kopf zu stellen und Streiche zu spielen? Die Dorfbewohner werden sich bestimmt schon darauf freuen.

In diesem kostenlosen Update kann das gesamte Spiel mit zwei frechen Gänsen und einem neuen schrecklichen Schnattern genossen werden, die gemeinsam böse Streiche planen und generell jedem gegenüber gemein sind.

Untitled Goose Game erscheint am 29. September 2020 erstmals als Box für Nintendo Switch und PlayStation 4 im Einzelhandel. Die physischen Versionen wurden zusammen mit dem einzigartigen Vinyl-Soundtrack von iam8bit in Zusammenarbeit mit Panic Inc. und House House und Skybound Games als Vertriebspartner angekündigt. Zeitgleich zur Standard Version wird auch eine exklusive „Lovely Edition“ mit umweltfreundlicher Verpackung aus 100% recyceltem Material erscheinen, die exklusiv über iam8bit.com vorbestellt werden kann.