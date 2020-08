Sony Interactive Entertainment hat den ersten globalen Werbespot für die PS5 vorgestellt. Im Fokus stehen die speziellen Funktionen der Konsole für eine besonders immersive Spielerfahrung. Der Spot “Play Has No Limits” beleuchtet unter anderem das Klang-Erlebnis mit Tempest 3D AudioTech und das haptische Feedback des DualSense Wireless-Controllers.

In dem Werbespot der PS5 werden die Funktionen der neuen Konsole durch die Augen einer jungen Frau entdeckt und durch ihre Bewegungen zum Leben erweckt. Zu Beginn des Spots läuft sie über einen gefrorenen See und spürt die Risse der Eisoberfläche an ihren Füßen. Während sie Gefahr wittert, demonstriert die explosive Enthüllung eines Kraken das haptische Feedback, welches Spieler durch den DualSense Wireless-Controller spüren können.

Mit Tempest 3D AudioTech kommen die Klänge im weiteren Verlauf des Videos aus allen Richtungen. Die Frau reagiert im Spot auf alles, was sie hört – egal, ob die Töne von vorne, von der Seite, von oben oder von hinten kommen. Wenn die Hauptfigur am Ende ihren Bogen zieht, können Spieler die Spannung der Bogensehne dank der adaptiven Trigger des DualSense Wireless-Controllers erleben und spüren.

Weitere Informationen zum Werbespot “Play Has No Limits” sind auf dem PlayStation-Blog verfügbar. Zudem liefert der Blog weitere Einblicke in Spiele wie Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Horizon Forbidden West, Ratchet & Clank: Rift Apart oder Gran Turismo 7 und beleuchtet, wie die jeweiligen Entwickler mit dem DualSense Wireless-Controller und seinen integrierten Funktionen arbeiten.