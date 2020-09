Konami hat SUPER BOMBERMAN R ONLINE exklusiv für Google Stadia veröffentlicht. Das Spiel bietet den Spielern im neuen Battle 64-Modus eine einzigartige Battle Royale-Erfahrung, in welcher bis zu 64 Spieler gleichzeitig in Live-Schlachten über mehrere Stages hinweg gegeneinander antreten. Darüber hinaus liefert das Spiel als einer der ersten Stadia-Titel alle Vorteile des „Crowd Play“-Features, einer Funktion, die es Spielern erlaubt, mit ihren Lieblings-Streamern auf YouTube zu interagieren und in ein gemeinsames Spiel zu springen.

Nutzer von Stadia Pro können SUPER BOMBERMAN R ONLINE ab sofort kostenlos spielen und sich in die Schlachten stürzen. Zudem besteht als Stadia Pro-Nutzer die Möglichkeit, vom 1. September bis zum 30. November 2020 das Premium Edition-Bundle, bestehend aus Basisspiel + Premium Pack, kostenlos zu aktivieren und dauerhaft zu behalten. Mit dem Premium Pack haben Spieler Zugang zu 14 weiteren Charakteren, die mit speziellen Fähigkeiten ausgestattet sind. Zudem bietet es die Option, private Matches mit Freunden zu erstellen.

SUPER BOMBERMAN R ONLINE beinhaltet über 100 Individualisierungsmöglichkeiten inklusive zahlreicher Charaktere (samt Figuren aus Super Bomberman R und anderen IPs von KONAMI), Kostüme, Accessoires und, zum ersten Mal in der Reihe, Skins für die Bomben selbst. Diese verändern den Look selbst sowie die Explosion der Bombe.