Torchlight III wird am 13. Oktober den Early Access verlassen und für PC, Xbox One und PlayStation 4 veröffentlicht. Später dieses Jahr wird das Spiel auch für Nintendo Switch erscheinen. Spieler, die Torchlight III bereits im Early Access gespielt haben, erhalten automatisch Zugriff auf die finale Version.

Torchlight III bietet alle bekannten Spielmechaniken des Franchises, wie aufregende Hack’n’Slash-Kämpfe, eine lebendige Welt, Online-Koop für vier Spieler, Singleplayer im Offlinemodus und das beliebte Begleitersystem. Dieses große Abenteuer bringt neue sowie überarbeitete Inhalte, drei epische Akte, einzigartige Reliktunterklassen, anpassbare Forts, die herausfordernde Endgame-Erfahrung Fazeer Shahs Dun’Dschinn, das mehrstufige Fortschrittssystem der „Aufträge“ und unzählige Quests und Bosskämpfe auf zufällig generierten Karten mit epischen Beutestücken, die es zu sammeln gilt.

Torchlight III spielt ein Jahrhundert nach den Ereignissen von Torchlight II, in dem die Spieler den Finsteren Alchemisten besiegten und das Herz des Netherfürsten im Uhrwerkkern versiegelten. Die Helden brachten den Frieden in die Welt von Novastraia, aber nun steht das Glutsteinimperium vor seinem Zusammenbruch, denn die Netherim und ihre Verbündeten sind zurück. Um Novastraia zu retten, müssen die Spieler in Torchlight III weise und mutig an der Front nach Ruhm, Ehre und neuen Abenteuern suchen.