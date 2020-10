PC-Spieler lieben ihre Maschinen, denn man kann sie modden, pimpen, tunen, leuchten oder ganz klassisch einfach nur edel aussehen lassen. Aber nicht der PC alleine gehört zum Inventar. Der klassische PC-Gamer liebt seine Games, er mag besondere Peripherie, z. B. ein high end Headset, das passende Mikro, eine flotte Maus inklusive der beleuchteten Tastur, oder den Ventilator in Lüfter Optik.



Einen PC-Spieler an Weihnachten zu beschenken, sollte nicht so schwer sein: Man muss nur herausbekommen, auf welche Marken er besonders abfährt und was er gerne spielt. Dann findet sich schon eine ganze Menge, womit man ihn glücklich machten kann…



Gamers.de hat euch ein paar Sachen rausgesucht, die uns besonders gut gefallen haben. Vielleicht werdet ihr ja fündig.

“Among Us” Gesichtsmaske

Das Spiel “Among Us” ist gerade eines der beliebtesten Games – dabei ist es über zwei Jahre alt. Warum wollen gerade so viele den Mörder unter den Astronauten finden? Bei Etsy findet ihr die passende Maske für rund 12,- €. Etsy.

Cyber Clean Reinigungsknete

Cyber Clean ist eine hightech Reinigungsmasse, mit der Du Deine Tastatur reinigen kannst. Oder auch den Rasierapparat oder die engen Ritzen im Auto. Also einfach alles, was eklig ist und wo man schwer rankommt. Für rund 12,- € findet ihr die Knete bei coolstuff.

Cybershoes – Schuhe zum Laufen in VR-Games

Die Cybershoes sind ein VR-Walking-System zum Gehen, Laufen und Springen in virtueller Realität (VR). Ohne an Hindernisse zu stoßen. Cybershoes machen große Räume erlebbar, auch wenn in Realität der Platz dafür nicht ausreichend ist. Voelkner.

LED Monitor Hintergrundbeleuchtung

Wenn man sich nicht gerade einen Philips Ambilight zulegen möchte, ist das die perfekte Alternative um einen ähnlichen Effekt zu ereichen. Die Beleuchtung sieht nicht nur super aus, sondern soll auch die Ermüdung vor dem Monitor reduzieren. Amazon.

Auf der nächsten Seite geht´s mit vielen Ideen weiter…