Als im Jahr 2018 bekannt gegeben wurde, dass Demant A/S und Sennheiser Electronic GmbH & Co. KG ihr Joint Venture Sennheiser Communications beendeten, war dies der Anfang von etwas Neuem. Denn die Geschäftsbereiche Enterprise Solutions und Gaming laufen seitdem als unabhängiges Unternehmen Epos unter Demant.

Seitdem entwickelt Epos High-End-Audiolösungen für Unternehmensanwendungen und Gaming. So wird eine Jahrzehnte lange Erfolgsgeschichte fortgesetzt, die Qualität und einzigartige Sounderlebnisse garantiert.

Jetzt finden wir heraus, ob die Marke ihrem guten Ruf gerecht wird. Denn in diesem Test werfen wir einen besonderen Blick auf das Epos|Sennheiser GAME ONE der Gaming Series in schwarz.

Lieferumfang des Epos|Sennheiser GAME ONE



Schon beim Öffnen des Kartons wird klar, dass man es mit einem hochwertigen Produkt zutun hat. Denn das edle Design des Headsets fällt einem direkt ins Auge. Gleichzeitig fällt auf, dass das Headset mit großer Sorgfalt verpackt worden ist.



Betrachtet man den Lieferumfang genauer, können auch Gamer an älteren PCs erleichtert aufatmen. Denn mit dem Headset sind zwei Aux-Kabel in der Verpackung enthalten. Eines hat zwei Anschlüsse für Mikrofon und Audio, um die betagteren Geräte bedienen zu können. Das andere Kabel dient für die neueren Geräte sowie Controller, da es einen Aux-Anschluss besitzt. Dies ist ein großer Pluspunkt des GAME ONE, denn es ist mit PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox One, Nintendo Switch und Mac kompatibel. Somit ist es für die meisten Gamer problemlos nutzbar.