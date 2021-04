Please enable JavaScript



Square Enix gab am Wochenende bekannt, dass Neo: The World Ends with You im Juli diesen Jahres für Pc (Epic Games Store), Nintendo Switch und PlayStation 4 erscheinen wird. Diesmal geht es um Rindo, der bis vor Kurzem in Tokyos Stadtteil Shibuya ein normales Leben geführt hat.

Square Enix setzt am 27. Juli die The World Ends with You-Reihe fort! In dem neusten Teil der Reihe spielt ihr einen jungen Mann namens Rindo. Eines Tages gerät er an der Kreuzung von Shibuya in einen psychischen Kampf mit fatalen Folgen: Nicht nur er, sondern auch sein Freund Fret lassen sich in das gefährliche Spiel der Reaper verwickeln. Um ihr Leben zu retten, begeben sich die beiden in die Welt der psychischen Kämpfe. Indem sie mysteriöse Pins sammeln, können sie ungeahnte Kräfte freisetzen und so hoffentlich das Spiel gewinnen.

Spielprinzip von Neo: The World Ends with You

Neo: The World Ends with You präsentiert sich in einem actiongeladenen, schicken Anime-Stil. Während der rundenbasierten Kämpfe rüstet ihr euch mit Pins aus, die besondere psychische Fähigkeiten (Psychs) entfesseln. Dabei kämpft ihr zumeist gegen finstere Dämonen, die auch Noise genannt werden.

Insgesamt gibt es über 300 verschiedene Pins, die nicht nur besondere Angriffe bieten, sondern auch heilen oder verstärken können. Wer in den richtigen Situationen den richtig Pin einsetzt, vernichtet seine Gegner.

Lernt Rindo kennen

Erkundet Shibuya

Kämpft mit Pins

Scannt eure Umgebung Quelle: Square Enix

Rindos zentrale Psych ist der sogenannte Scan. Mit dieser besonderen Fähigkeit könnt ihr Gedankensplitter von Mitmenschen erkennen und versteckte Gegner ausfindig machen. Regelmäßiges Scannen beschert euch eine Menge Infos über eure Umgebung, wodurch ihr auch viel Noise ausfindig machen könnt. Wenn sich mehrere Noise-Symbole in eurer Umgebung befinden, beginnt ein Kettenkampf. Nach erfolgreicher Beendigung dieser Kettenkämpfe hagelt es besonders viele Boni.

Ab dem 27. Juli könnt ihr den zweiten Teil der The World Ends with You-Reihe ausprobieren. Wer möchte, kann bereits jetzt eine Vorbestellung aufgeben.