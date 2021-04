Please enable JavaScript



Es ist schon toll, wenn „normale“ Gäste in euer Kasino stürmen und einen Haufen Geld dalassen. Doch stellt euch vor, wie viel Geld superreiche Prominente in eurem Etablissement verprassen können! Deshalb lernt ihr in einem neuen Video von Grand Casino Tycoon die VIPs kennen!

Na, wer ist euer Lieblings-VIP in Grand Casino Tycoon? Paris Hotel? Donald Trumpf? Oder vielleicht doch Jeff Amazons? Ob diese fiktiven Stars irgendwelche Ähnlichkeiten zu realen Promis haben, überlassen wir eurer Fantasie. Unser Promi-Liebling ist auf jeden Fall Karen mit der „I want to speak to your manager!“-Frisur. Am 20. Mai könnt ihr erfahren, wie diese VIPs euren Kasino-Alltag auf den Kopf stellen werden.

Die VIPS

Darüber hinaus findet morgen ein Open Playtest auf Steam statt. Nachdem bereits ein Closed Playtest stattgefunden hat, können nun mehr Gamer loslegen und die Welt eines Kasino-Managers kennenlernen. Am 30. April um 15:30 Uhr könnt ihr loslegen und weitere Einblicke ins Gameplay erhalten. Ergänzend dazu gibt Aerosoft bekannt, dass unter allen Teilnehmern fünf Grand Casino Tycoon Deluxe Kits verlos werden. Da lohnt es sich doch am Freitag verfrüht ins Wochenende zu starten!

Wir wünschen euch viel Spaß dabei!