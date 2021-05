Das Glücksspiel begeistert den Menschen schon ewig. Immer neue Methoden kamen in den Jahren auf den Markt, um Spaß und Spannung bieten zu können. Durch das Internet ist dies auch aus den eigenen vier Wänden möglich. Die Begeisterung für Online Casinos ist in den vergangenen Jahren stark angestiegen, sodass es inzwischen über 100 verschiedene Anlaufstellen gibt, um an einem Spielautomaten eine Drehung vornehmen zu können.

Glücksspiel ist zugleich immer auch mit einem Risiko verbunden. Falsch gedacht! Wir haben uns zwei Möglichkeiten etwas genauer angesehen, die keinerlei Risiko für den Spieler mit sich bringen. Bei einer der beiden Varianten kannst du sogar echtes Guthaben im Casino gewinnen, ohne dafür nur einen einzigen Cent deines eigenen Kapitals einsetzen zu müssen. Wir wollen dir aufzeigen, wie du in einem Online Casino spielen kannst, ohne dabei nur einen Funken Risiko eingehen zu müssen. Wer generelles Interesse an Online Casinos besitzt und einen seriösen Anbieter sucht, kann hier nachlesen, welche Portale am besten abschneiden.

Das kostenlose Demospiel: Slots ausprobieren ohne Risiko

Kommen wir zu der ersten Methode, wie du in einem Online Casino ohne Risiko spielen kannst. Nahezu jedes Portal bietet inzwischen einen Bereich an, indem ohne realen Einsatz gespielt werden kann. Die sogenannte „Demoversion“ der Spielautomaten wird kostenfrei zur Verfügung gestellt.

Besonders für Casinofans ist diese Variante enorm wichtig, um den Spielautomaten genauer unter die Lupe nehmen zu können. Alle Einstellungen, Freispiele oder weitere Features können getestet werden, ohne das dafür nur ein Cent bezahlt werden muss.

Keine realen Gewinne im Demomodus

Für den ganz besonderen Kick wird der Demomodus nicht sorgen. Dies liegt daran, dass in diesem Modus nur mit virtuellem Guthaben gespielt wird. Nachdem ihr euch einen Spielautomaten in diesem Format geöffnet habt, erhaltet ihr automatisch Spielgeld. Dieses kann dann eingesetzt werden, sodass der Slot getestet werden kann.

Da es sich um einen virtuellen Einsatz handelt, hinter dem kein reales Guthaben steht, sind auch die Gewinne nur Spielgeld. Eine Auszahlung der Gewinne kann in diesem Modus nicht beantragt werden, da andernfalls alle Online Spielotheken pleite wären.

Immer neues Guthaben anfordern

Solltest du dein virtuelles Guthaben aufgebraucht haben, stellt dies kein Problem dar. Die meisten Anbieter schreiben dir auf der Stelle neues Spielgeld zur Verfügung, wenn du den Slot schließt und erneut im Demomodus öffnest.

Übrigens: Eine Anmeldung ist bei vielen der Casinoportale nicht nötig, um im Demomodus spielen zu können. Bei den meisten Casinos musst du lediglich die Webseite öffnen und kannst gleich im Anschluss ohne die Angabe von Daten loslegen.

Echte Gewinne ohne Risiko einfahren: Der Bonus ohne Einzahlung im Detail

Neben der Demoversion gibt es eine weitere Möglichkeit, wie du kostenlos in einem Casino spielen kannst. Mit dieser Methode kann es dir sogar gelingen, einen echten Gewinn einzufahren, der im Anschluss ausgezahlt werden kann.

Die Rede ist von dem sogenannten „Bonus ohne Einzahlung“. Wie die Bezeichnung bereits erahnen lässt, bekommst du nach deiner Anmeldung einen Bonus gutgeschrieben, welcher keinerlei Einzahlung bedarf. Zumeist ist die Bonussumme nur sehr niedrig. Dennoch kann mit etwas Glück ein Gewinn erzielt werden, den du dir auf dein Konto überweisen lassen kannst.