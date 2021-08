Das lange Warten hat für alle Fans des Horrors bald ein Ende. Denn In Sound Mind ist ab morgen für PC, PS 5, Xbox Series X|S und Nintendo Switch erhältlich. Stellt euch einer Reise in euren Verstand und entflieht aus dem beginnenden Wahnsinn.

Euer Verstand kann euch nicht nur einen Streich spielen, er kann sich auch als als wahrgewordener Alptraum entpuppen. So geht es auch dem Protagonisten, den ihr in der in dem First-Person-Thriller In Sound Mind spielt. Weil er ein Trauma einfach nicht überwinden kann, unterzieht er sich einer experimentellen Methode.

Plötzlich finden sich die Spieler in einer sich stets verändernden Welt wieder, in der es mehr geplagte Seelen gibt. Auch sie sind durch ihre Schicksale verstört und wissen nicht weiter. Das scheint ein tröstender Gedanke. Doch je weiter ihr in die Tiefen dieser düsteren Welt eindringt, desto schrecklicher werden eure Visionen. Wenn ihr aber Heilung finden möchtet, müsst ihr euch diesen Ängsten stellen. Löst knifflige Rätsel und bezwingt gruselige Bosse, während euch die schwarze Katze Tonia auf ihrem Weg durch die Finsternis begleitet.

Bis jetzt konnten Interessierte schon über eine Demo erste Einblicke ins Gameplay erhaschen. Ab morgen der Horror des Verstandes erst wirklich, wenn In Sound Mind für PC, Switch und Next-Gen-Konsolen erhältlich wird. Wir wünschen euch viel Vergnügen beim Gruseln.