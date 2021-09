Das Niederländische Unternehmen Philips begann bereits Ende des 19. Jahrhunderts mit einer Hand voll Mitarbeitern Glühbirnen zu produzieren. Heute fasst Philips weltweit über 77.000 Angestellte und ist aus der Haushalts-Industrie nicht mehr weg zu denken. Als Gamer denkt man da eher an den Bereich der Unterhaltung, besonders wenn es um Monitore geht. Philips baut mit dem neuen 559M1RYV seine "Momentum"-Serie weiter aus. Zusätzlich trägt der neue Ableger Dank einer Kooperation mit Microsoft die Kennzeichnung "designed for Xbox". Somit will man vermehrt die Besitzer der Konsolen - allen voran der neuen Xbox Series X|S - erreichen. Wir durften das 4K-Monitor-Monster für euch testen. Ob das Monster handzahm ist, oder tatsächlich monströse Leistung bringt, lest ihr in den folgenden Zeilen.

Lieferumfang und Verpackung

Wir durften in der Redaktion schon viele Monitore testen, aber der Philips Momentum 559M1RYV ist bislang der einzige, der per Spedition auf einer Palette geliefert wurde. Wir staunten nicht schlecht, als der Koloss unser Büro ein Stück weit kleiner wirken ließ. Kein Wunder, denn solch ein 55-zöller bringt es immerhin auf knapp 140cm in der Diagonalen. Es empfiehlt sich definitiv, den Monitor nicht alleine auszupacken. Nehmt euch einen Freund zur Seite! Schöner Nebeneffekt: ihr könnt direkt mit eurer Neuerwerbung angeben 😉

Am Karton sind seitlich jeweils zwei Plastikklammern angebracht. Sind sie erst einmal gelöst, lässt sich der Karton kinderleicht abheben. Im Innern steht der Monitor felsenfest auf Styropor. Spästestens jetzt kommen euch zwei helfende Hände sehr gelegen, denn mit einem Gewicht von knapp 30 Kilo (inkl. Standfuß und der Bowers & Wilkins Soundbar) will der Momentum angehoben und von Styropor und Folien befreit werden. Im weiteren Lieferumfang sind neben der obligatorischen Betriebsanleitung und einer Fernbedienung ebenfalls ein HDMI 2.1 Kabel, ein Display-Port 1.4 Kabel und ein USB-C Kabel enthalten. Sehr schön: der Monitor kommt quasi betriebsbereit bei uns an. Wer den 559M1RYV nicht mit einer Vesa-Halterung montieren möchte, muss ihn also nur noch platzieren, anschließen und loslegen, doch dazu später mehr...