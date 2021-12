Pünktlich zu den Feiertagen gibt ZA/UM bekannt, dass die physische Version zu Disco Elysium – The Final Cut ab sofort für die Nintendo Switch vorbestellt werden kann. Ab Mitte März 2022 soll die Version schließlich im Handel verfügbar sein. Ein neuer Trailer stellt die Inhalte dieser Version vor. Darüber hinaus bietet iam8bit.com eine Collector’s Edition für PlayStation 5, Xbox und Switch zum Vorverkauf an.

Wer seine Begeisterung zu Disco Elysium zum Ausdruck bringen möchte, kann ab sofort in die Tasten hauen. Denn die physische Version von Disco Elysium – The Final Cut ist ab sofort für die Switch vorbestellbar. Voraussichtlich erscheinen wird diese Edition am 15. März 2022 bei allen teilnehmenden Händlern. Diese Edition enthält nicht nur das Basisspiel, sondern auch ein DIN A2-Poster sowie einen Downloadcode für ein Artbook von über 190 Seiten.

Disco Elysium – The Final Cut beschert den Spielern neue politische Quests, Areale und Bewohner. Dank der über eine Million eingesprochener Wörter erscheint die Welt des Spiels besonders lebendig.

Der Online-Shop iam8bit bietet darüber hinaus die Director’s Edition zu Disco Elysium – The Final Cut an. Diese kann für knapp 250 US-Dollar vorbestellt werden. Teil dieser Edition enthält neben dem Spiel die Layers of the Id Premium Box, die handbemalte Mid Totem Vinyl Skulptur, ein über 190 Seiten langes Hardcover Artbook mit unveröffentlichten Grafiken und Geschichten. Mehr zu Disco Elysium findet ihr hier.