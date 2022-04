Vergangene Woche hat der Hardware-Hersteller Razer einen digitalen Showcase veranstaltet und Einblicke in das neue PC- und Konsolenhardware Portfolio für das 2. Quartal 2022 gegeben. In der Roadmap für die näcshten Moante sind so einige Highlights dabei. Wir fassen für euch das gezeigte zusammen und verraten worauf ihr euch freuen dürft.

Tolle Upgrades bestehender Maus, Tastatur und Kopfhörermodelle auf der RAZER NEXT

Das erwartet euch in den kommenden Monaten mit Razer

Bereits im Mai geht es los mit der neuen ultraleichten Viper V2 Pro Gaming-Maus. Sie besticht vor allem durch die schnelle Reaktionszeit, in der es auch in hitzigen Gefechten nicht zu Downtime kommt oder nervigen Doppelklickts. Die 70 Stunden Btterielaufzeit sind auch top, dank dieser stört beim zocken kein nerviges Kabel am Mauspad.

Weiter gehts mit den Barracuda Kopfhörermodellen Standard, Pro und dem verbesserten X. Letzteres haben wir ausführlich für euch getestet. Alle drei Modelel sind Bluetooth Kopfhörer, mit einem eingebauten Mikrofon versehen und auf den idealen Tragekomfort ausgerichtet. Sowie natürlich auf einen klaren Sound mit starken Basseinlagen ohne Störquellen. Die Preis-Spannbreite der drei Modelle ist mit ca. 99EUR bis 249EUR sehr großzügig. Die wie die Viper V2 Pro im Mai erhältlichen Headsets (Standard und X Refresh) sind in den Farben schwarz, weiß und lachsfarbenes rosa verfügbar.

Bei den Tastaturen tut sich bei Razer ebenfalls viel. Ganze fünf Stück sollen im zweiten Quartal dieses Jahres in den Verkauf gehen. Von Mittelklasse Ornanta V3 und V3X bis Premium mit den Deathstalker V2 und V2 Pro Varianten ist für jeden Geschmack und jedes Portmonnai was dabei. Alle Tastaturen sind dabei qualitativ hochwärtig verarbeitet für eine angenehme und ergonomisch korrekte Bedienung. Verstellbare Farbpanels sind ebenfalls natürlich ein Muss, ebenso wie bei den teureren Modellen eine Drahtlos-Variante.

Als letztes wurde das Razer Leviathan V2 THX Soundsystem vorgestellt. Das schicke Setup ist die Krönung für jeden Fernseher oder PC-Schreibtisch. Bei der 65 Watt Soundbar ist ein Wechsel zur drahtloser Verbindung jederzeit Möglich und eure Lieblings-Soundeinstellungen lassen sich ganz einfach mit der integrierten Razer Mobile App konfigurieren. Das 249EUR teure, verbesserte V2 Leviathan Soundsystem erscheint aus dem aktuellen Razer-Portfolio als aller erstes schon in wenigen Wochen im April. Zusammen mit anderen Produkten könnt ihr es direkt auf der offiziellen Hompage von Razer vorbestellen.