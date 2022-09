Welche Vorteile neue Online Casinos 2022 haben, kann man hier erfahren. Die detaillierten Informationen über neue Glücksspielportale stellen die Vorteile vor, die kein Casinospieler versäumen sollte.

Die Vorteile von neuen Online Casinos

Leidenschaftliche Casinospieler haben stets ein beliebtes Online Casino, in dem sie spielen. Daher sind Spieler oftmals sehr zögerlich, wenn es darum geht, neue Anbieter zu entdecken und verpassen dadurch die vielen modernen innovativen Funktionen und technischen neuen Möglichkeiten. Außerdem verpassen sie die vielen lukrativen Boni und Freispiele ohne Einzahlung, die von den neuen Online Casinos insbesondere für neue Spieler angeboten werden.

Neue Spiele

Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Das trifft für die Nutzung von neuen Online Casinos zu. Denn ein Vorteil von neuen Anbietern ist das Portfolio mit den neuesten Casinospielen. Während etablierte Online Casinos oftmals keinen Sinn darin sehen, neue Spiele mit ihr Sortiment aufzunehmen, locken die neuen Anbieter mit den neuesten Games und einer ständigen Aktualisierung. Auf diese Weise kann man die besten modernen Casinospiele mit neuen aufregenden Funktionen entdecken.

Bei den etablierten Online Casinos ist auffällig, dass sie zwar fast alle auf exklusive Partnerschaften mit Software Providern setzen, aber das schränkt eine breit gefächerte Auswahl an spannenden und abwechslungsreichen Casinospielen deutlich ein.

Ohnehin geht der Trend bei neuen Online Casinos zu sogenannten Multi-Casinos, die mit explizit vielen und sorgfältig ausgesuchten Software Providern zusammenarbeiten. Hier können die Spieler tausende verschiedene Casinospiele ausprobieren.

Unzählige Promotionsaktionen und großzügige Bonusangebote

Da neue Online Casinos sehr daran interessiert sind, neue Kunden bzw. Spieler für ihre Plattform zu gewinnen, bieten einen großzügigen Casino Willkommensbonus in einem Prämienpaket sowie Freispiele an. Die speziellen Prämien können von neuen Spielern in Anspruch genommen werden, wobei es jede Menge Bonusangebote, Turniere und Aktionen für die Stammspieler gibt. So kann es passieren, dass ein neues Online Casino seinen neuen Kunden 50 Freispiele ohne Einzahlung sofort anbietet. In den meisten Fällen erhält man einen Casino Anmeldebonus als neuer Kunde und zwar nur für eine Registrierung.

Durch diese reizvollen Angebote von Bonus ohne Einzahlung und Freispielen gewinnen neue Online Casinos die neuen Kunden, die diese kostenlosen Angebote gerne annehmen.

Stammspieler werden für ihr treues Spielen in den neuen Online Casinos regelmäßig belohnt. Entweder können sie an einem lohnenswerten VIP-Treueprogramm teilnehmen oder sie nutzen einen Reload oder CashBack Bonus. In beiden Fällen profitiert ein Stammspieler, denn entweder wird er für eine erneute Einzahlung belohnt oder erhält Geld bei verlorenen Spielen zurück.

Online Casinos bieten mehr Gewinnchancen

Es ist eigentlich eine fantastische Sache, wenn man auf einer neuen Glücksspielplattform das Portfolio nutzen kann, bevor sich abertausende Spieler angemeldet haben. Denn darf man sich über mehr Gewinnchancen freuen und kann sich einer soliden Auszahlung sicher sein. Ein weiterer Vorteil eines neuen Anbieters sind genau diese höheren Gewinnchancen.

Wenn sich täglich mehr und mehr Spieler bei einem neuen Anbieter registrieren, kann es durchaus passieren, dass der Casinobetreiber die Bonusgelder senkt. Das ist beispielsweise der Fall, wenn Bonusgelder basierend darauf berechnet werden, wie viele Casinospieler an einer Aktion oder einem Jackpot Spiel teilgenommen haben und Gewinne erzielt haben.

Ja mehr Spiele im Angebot sind und je höher ein Willkommensbonus ist, umso mehr steigen die Gewinnchancen. Ein Casino Bonus ohne Einzahlung 2022 ist dafür ein bestes Beispiel, da man bei diesem Willkommensgeschenk kein eigenes Geld als Startkapital investieren muss. Damit sind Gewinnchancen vorprogrammiert.

Neue erstklassige Software und Grafiken

Neue Online Casinos präsentieren sich mit neuen Technologien und bieten auf ihren Webseiten neue erstklassige Gaming-Grafiken, haben 3D-Spielgrafiken sowie HD-Video-Streaming-Funktionen und immersive Gaming-Sounds integriert. Außerdem sind die Navigationsschaltflächen nicht nur reaktionsschnell, sondern auch animiert und die Spieler können über eine mobil optimierte Webseite mit Handy & Co spielen.

Daher kann darf man sich als Spieler bedenkenlos in einem neuen Online Casino anmelden und sich über tolle Grafiken in den neuesten Speilen und über eine moderne Benutzeroberfläche freuen. Denn die Anbieter verwenden oftmals neueste Software und neue Betriebssysteme, um den Spielspaß ihrer Kunden zu steigern. Als Spieler wird man schnell in den Bann von Spielen mit einer guten Grafik und runden Abläufen gezogen. Man vergisst die manchmal langsamen Walzenslots in den etablierten Online Casinos, an denen man sich eine neue Software wünschen würde.

Zahlungsarten

Häufig heben sich neue Online Casinos stark durch ihre Zahlungsmethoden von den etablierten Anbietern ab. Denn die neuen Casinoanbieter punkten mit eWallets wie Skrill oder Neteller, sowie mittlerweile mit Einzahlungsmöglichkeiten für Bitcoin & Co.

Schnelle Auszahlungen sind den Spieler äußerst wichtig. Daher spielen die Auszahlungsmethoden bei der Wahl eines neuen Online Casinos eine wichtige Rolle. Denn mit modernen Zahlungsoptionen ist die Schnelligkeit entscheidend, die herkömmliche klassische Methoden wie beispielsweise eine Banküberweisung nicht bietet.

In Sachen Zahlungsmethoden gibt es immer wieder neue Innovationen auf dem Finanzdienstleistungsmarkt, die neue Online Casinos ihren Spielern für ein sicheres Spieleumfeld aufgreifen und anbieten. Für die Game Plays sind viele gängige und schnelle Einzahlungs- und Auszahlungsoptionen wie beispielsweise Mastercard, Visa, Trustly, Klarna, Sofortüberweisung, UKash, Neteller, Skrill, Entropay, ecoPayz, Online Casino PayPal, Click2Pay und die Paysafecard verfügbar.

Der Kundensupport ist moderner und ein Live Chat mit einem Mitarbeiter in der jeweiligen Landessprache gehört in den neuen Casinos mittlerweile zum Standard.

Fazit

Wer nicht wagt, der nicht gewinnt – das ist in der Tat so, wenn man nur einem Online Casino Anbieter treu bleibt. Man verpasst all die exklusiven Online Casino Bonus Angebote und neuen Funktionen für ein erfolgreiches und spannendes Game Play. Wer Wert auf responsive Websites für mobiles Spielen, auf frisches modernes Design und innovative Technologien legt, ist definitiv in einem neuen Online Casino bestens aufgehoben.