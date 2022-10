Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed. Quelle: Techland

Die Abkürzung RPG steht für Role-Playing-Games – zu Deutsch Rollenspiele. Einige berühmte Vertreter in der Kategorie sind Elden Ring und World of Warcraft. Typischerweise übernimmt ein Spieler in Games dieses Genres die Steuerung eines Charakters, der Missionen zu erfüllen hat und sich im Spielverlauf gewissermaßen weiterentwickelt.

Jedes Jahr kommen eine Menge neue RPGs PC, PS4, Wii und Switch auf den Markt. Wir haben uns in diesem Beitrag die besten Games aus dem Jahr 2022 für euch angesehen.

RPG – das beliebteste Genre?

RPGs gibt es in den verschiedensten Ausführungen und mit ganz unterschiedlichen Themen. Das ist sicher einer der Mitgründe, warum dieses Genre bei Gamern so beliebt ist: Bei einer Studie aus dem Jahr 2022 gaben 25 % der befragten Spieler an, dass sie am liebsten Rollenspiele zocken . Weiter oben auf der Liste finden sich unter anderem Strategiespiele (34 %), Action-Adventure, Adventure und Simulationen (jeweils 27 %).

Rollenspiele funktionieren nicht nur auf der Konsole, sondern laufen auch super auf anderen Geräten. Viele Gamer nutzen dafür gerne den PC – zudem gibt es allerdings eine Reihe an RPGs, die für das mobile Gaming auf dem Smartphone geeignet sind. Wer das einmal ausprobieren möchte, kann eine Spieleplattform nutzen, die Games aus dem Genre anbietet. Im Spielekatalog der Website Plarium etwa finden sich einige RPGs auf Deutsch , die sowohl auf dem PC, als auch auf dem Handy spielbar sind. Dazu öffnet ihr einfach die Seite im Browser eures Geräts und schon könnt ihr losspielen.

Die besten PS4 und Switch RPG

Die Realität vieler Spieler ist ein Mix aus verschiedenen Geräten. Zu den beliebtesten gehören die PS4 und die Switch von Nintendo. Da ist es natürlich besonders praktisch, wenn ihr ein PS4- und Switch-RPG habt, das auf beiden Geräten läuft. So könnt ihr sowohl zu Hause auf der Konsole, als auch unterwegs auf dem Handheld spielen. Hier findet ihr unsere Liste der besten PS4- und Switch-RPGs 2022.

Path of Titans

Bei Path of Titans handelt es sich um ein MMO-Survival-Spiel, das einige Elemente eines Rollenspiels aufweist. Der Spieler schlüpft dabei in die Rolle von Dinosauriern, bleibt dabei aber in der Third-Person-Perspektive. Das Game spielt sich in einem großen Wald in der prähistorischen Zeit ab. Im Fokus steht das Erledigen von Aufgaben und das Sammeln von Erfahrungspunkten. Der Spielcharakter kann sich so mit der Zeit weiterentwickeln und überleben.

Digimon Survive

20 Jahre nach der Erschaffung der Digimon-Welt brachte der Hersteller Bandai Namco Entertainment in Zusammenarbeit mit dem Entwickler Hyde im Juli 2022 Digimon Survive heraus. Das Game wurde bereits vor vier Jahren das erste Mal angekündigt – verständlich, dass Begeisterte dem Erscheinungstermin entgegenfieberten. Das Spiel ist ein PS4, Xbox, PC und Switch RPG und enthält ganz klassische Rollenspiel- und Taktikelemente.

Fans der Digimon-Reihe finden sich in einer neuen Welt wieder, treffen aber auf zahlreiche der altbekannten Charaktere. In der Visual Novel schlüpft ihr in die Rolle von Takuma Momozuka, der mit seinen Digimon Monster im 2D-SRPG-Stil bekämpfen muss und sich so durch die Spielwelt schlägt. Das taktische Rollenspiel gefällt allen, die die Digimon-Serie lieben oder denen Spiele wie Pokémon gefallen.

Dying Light 2: Stay Human

Dieser Titel ist etwas düsterer und kann zusätzlich zur Kategorie Rollenspiel vor allem in Survival und Horror eingeordnet werden. Das Game ist ein äußerst beliebtes Switch-RPG und zusätzlich für eine Reihe von weiteren Devices erhältlich, unter anderem für die PS4 und 5 und den Computer.

Bei dem Spiel schlüpft ihr in die Rolle von Aiden Caldwell, der auf der Suche nach seiner verschwundenen Schwester ist. Ihr kämpft euch dabei durch eine offene Welt mit Zombies und anderen Monstern. Durch das Erledigen von Missionen kommt ihr eurem Ziel näher; Nebenaufgaben machen das Spiel zusätzlich interessant.

Darauf könnt ihr euch freuen: Hogwarts Legacy

Das Spiel aus dem Harry-Potter-Universum ist bereits seit einigen Jahren in aller Munde: Es sollte zuerst im Jahr 2021 erscheinen – nach mehrmaligem Verschieben soll es nun Anfang 2023 so weit sein. Das Game ist nicht nur ein PS4- und Switch-RPG, sondern wird außerdem auf der PS5, der Xbox One, Xbox Series X/S und dem PC laufen.

Hogwarts Legacy spielt in einer Zeit vor Harry Potter und seinen Freunden. Bei dem Game erstellt der Spieler seinen eigenen Charakter, der die Schule für Zauberei besucht. Im Laufe des Spiels findet die Spielfigur heraus, dass sie besondere Fähigkeiten besitzt und setzt diese bei ihren Abenteuern im magischen Schloss ein. Das Game ist perfekt für alle Fans von Harry Potter, Zauberei und Action-Rollenspielen.