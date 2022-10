Online-Glücksspiele sind heutzutage sehr populär. Im Internet finden sich viele sehr gute Anbieter für das Spielen mit Echtgeld, aber es gibt leider immer wieder „schwarze Schafe“. Egal ob ein User im Online Casino mit PayPal einzahlen möchte, einen besonders guten Bonus oder besonders gute Spiele sucht: Wir zeigen in diesem Artikel, wie es gelingt, das geeignete Online Casino zu finden.

Auf die Lizenz achten

Der erste Blick bei einem Online Casino sollte immer der Lizenz gelten. Die entsprechenden Angaben sind in der Regel ganz unten auf der Startseite zu finden. Es ist ratsam, online zu überprüfen, ob die dort angegebene Lizenznummer gültig ist. Wer sich für ein Casino mit Lizenz von einer offiziellen Aufsichtsbehörde entscheidet, kann sich darauf verlassen, dass dieses Casino an strenge Auflagen zum Schutz der User gebunden ist.

Wenn Sie sich in einem Online Casino anmelden, sollten Sie sich darauf verlassen können, dass dieses Casino verantwortungsvoll mit Ihren persönlichen Daten umgeht und diese nicht einfach an Drittparteien weitergibt. In der Regel informieren seriöse Online Casinos in 2022 ausführlich auf ihrer Website über die Datenschutzbestimmungen. Das Casino sollte aktuelle Verschlüsselungsmethoden verwenden, um sensible Informationen vor Hackern zu schützen. Durch die verschlüsselte Datenübertragung ist sichergestellt, dass die von Ihnen eingegebenen Daten nur dort ankommen, wo sie ankommen sollen. Wenn vor der Registrierung sichergestellt ist, dass Datenschutz in dem Casino ernstgenommen wird, können Sie sich mit einem guten Gefühl anmelden. Bestehen dagegen noch Zweifel, sollten Sie entweder weiter recherchieren oder sich für einen anderen Anbieter entscheiden.

Verschiedene Zahlungsmethoden und schnelle Auszahlungen

Gute Online Casinos bieten ihren Kunden unterschiedliche Zahlungsmöglichkeiten an. So können Sie beispielsweise wählen, ob Sie per Banküberweisung, mit einem E-Wallet, der Kreditkarte oder Kryptowährungen ein- und auszahlen möchten. Die meisten Methoden ermöglichen es, dass der eingezahlte Geldbetrag sofort zum Spielen zur Verfügung steht. Nur bei der Einzahlung per Banküberweisung ist das leider nicht möglich, da die Banken für die Transaktion eine Bearbeitungszeit benötigen.

Noch interessanter als bei den Einzahlungen ist die Geschwindigkeit bei den Auszahlungen. Die Betreiber der Casinos möchten schließlich, dass Sie mit dem eingezahlten Geld spielen. Daher erfolgt die Gutschrift der Einzahlung bei fast allen Anbietern sofort. Ein Casino mit Sofortauszahlung ist dagegen deutlich schwieriger zu finden. Dies wird nur von seriösen Anbietern ermöglicht, welche die Auszahlung des Geldes nicht unnötig herauszögern, damit sich der Kunde vielleicht noch zum Weiterspielen entscheidet. Damit ein Online Casino schnelle Auszahlung von Guthaben durchführen kann, sind außerdem die passenden Zahlungsmethoden erforderlich. Einige Zahlungsdienstleister haben eine Bearbeitungszeit, auf die das Casino keinen Einfluss hat. Besonders schnell funktionieren dagegen Auszahlungen mit E-Wallets oder Kryptowährungen.

Wie gut ist das Bonusangebot?

Die meisten Online-Glücksspielanbieter locken mit einem Casino Willkommensbonus, um Neukunden zu gewinnen. Das ist ein großer Vorteil, denn so bekommen Sie mehr Geld gutgeschrieben, als Sie tatsächlich einzahlen. Manche Casinos schenken sogar ein paar Freispiele ohne Einzahlung, so dass Sie gar kein Geld investieren müssen, um das Angebot des Casinos mit echten Gewinnchancen kennenzulernen. Schauen Sie sich auf der Suche nach einem guten Casino die Bonusangebote der einzelnen Anbieter an. Achten Sie darauf, dass nach dem Willkommensbonus weitere Aktionen vorhanden sind und dass die mit dem Bonus verbundenen Konditionen gut erfüllbar sind.

Testberichte und Benutzererfahrungen lesen

Es ist zeitlich nicht umsetzbar, alle Online Casinos ausführlich selber zu testen. Zum Glück gibt es professionelle Testberichte von Experten, die zahlreiche Anbieter bereits unter die Lupe genommen haben. Durch einen solchen Online Casino Betrugstest erfahren Sie, ob das Online Casino empfehlenswert ist, oder ob es in der Vergangenheit bereits Probleme gab. Die Erfahrungsberichte von Spielern sind hilfreich. Fallen diese überwiegend positiv aus, ist das ein gutes Zeichen. Bei vielen negativen Berichten zum Casino sollten Sie dagegen vorsichtig sein.

Kontakt zum Kundenservice

Bei einem sorgfältigen Online Casino mit Casino Test wird der Kundenservice ausführlich unter die Lupe genommen. In guten Casinos kann es passieren, dass Sie Fragen haben oder ein Problem auftreten. Anbieter, bei denen es nicht möglich ist, zeitnah einen kompetenten Service-Mitarbeiter zu erreichen, sollten Sie daher meiden. Es reicht nicht aus, dass ein Kundenservice vorhanden ist. Dieser sollte schnell antworten. Die Mitarbeiter sollten ernsthaft daran interessiert sein, dass die Kunden zufrieden sind. Gute Online Casinos bieten auf ihrer Website außerdem häufig einen gut strukturieren FAQ-Bereich mit häufig gestellten Fragen und den zugehörigen Antworten.

Kompatibilität mit verschiedenen Geräten

Heutzutage werden vorhandene Technologien zum Teil in atemberaubender Geschwindigkeit verbessert. Zusätzlich kommen neue technische Möglichkeiten hinzu. Bei den Online Casinos ist das unter anderem daran zu erkennen, dass gute Online Casinos immer als Mobile Casino funktionieren, denn viele Spieler nutzen heutzutage lieber das Handy anstelle eines Computers. Wenn ein Glücksspielanbieter es ermöglicht, Spielgeld im Casino einzusetzen, können Sie das mobile Spielangebot oftmals ohne Anmeldung testen. So seht ihr selber, ob es zu langen Ladezeiten oder einer unübersichtlichen Darstellung des Spiels kommt, was bei guten Anbietern nicht passieren sollte.

Fazit

Es ist ein Vorteil für die Spieler, dass es so viele verschiedene Online Casinos gibt. So haben Sie die Möglichkeit, sich den besten Anbieter herauszusuchen. Manchmal können Sie als Neukunden sogar einen Casino Bonus ohne Einzahlung nach der Registrierung gutgeschrieben bekommen. Die Seriosität und damit Ihre Sicherheit sollte immer an erster Stelle stehen.