Unter dem Titel Freikarte nach Harran verschenkt Entwickler Techland die Dying Light Enhanced Edition bald für kurze Zeit im Epic Games Store. Was diese Edition enthält und welche Voraussetzung ihr erfüllen müsst, verraten wir euch jetzt.

2005 hatte Techland Dying Light erstmals veröffentlicht. Seitdem erfreut sich die IP einer gewaltigen Beliebtheit, die sich auch in der Fortsetzung Stay Human widerspiegelt. Im April besinnt sich das polnische Studio mit einem besonderen Angebot auf diese erfolgreichen Wurzeln zurück.

Vom 6. bis zum 13. April könnt ihr im Epic Games Store die Dying Light Enhanced Edition kostenlos herunterladen. Diese enthält neben dem Basisspiel, die Waffe Letzte Hoffnung, den Alternator-Hammer, den Deadeye-Bogen Bauplan, den Ratty Outfit Skin und das Survival Kit Bundle. Damit ihr auf diese Features der Dying Light Enhanced Edition zugreifen könnt, müsst ihr euren Epic Account mit Techland GG verbinden. Wie das funktioniert, erklärt euch der Entwickler auf der folgenden Seite.

In Dying Light ist bereits die schreckliche Seuche ausgebrochen, welche die Infizierten in schaurige Zombies verwandelt. Spielende schlüpfen inmitten dieses apokalyptischen Settings in die Rolle des Geheimagenten Kyle Crane. Dieser wird in die Quarantänezone Harran geschickt, um wichtige Dateien an sich zu nehmen. Diese befinden sich zur Zeit noch in den Händen eines ehemaligen, psychopatischen Politikers.

In Harran angekommen muss sich Kyle entscheiden, ob er seine Mission weiter verfolgt oder den Überlebenden dabei hilft gegen die Zombieapokalypse anzukämpfen.

Weitere Infos zum Dying Light-Franchise findet ihr in unserer Übersicht.