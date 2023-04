Wer heute Morgen Twitter geöffnet hat, dürfte eine Überraschung erlebt haben. Statt des allseits bekannten (und vor allem namensgebenden!) Vogels ziert nämlich nun ein Shiba Inu das Logo des Mikronachrichtendienstes. Zurecht dürften sich wohl viele Fragen… was ist denn jetzt wohl wieder los?

Komme ich in meinem Freundeskreis auf das Thema Twitter zu sprechen, fällt mittlerweile regelmäßig das Wort „Dumpster Fire“ – also eine ziemliche Katastrophe, die vor allem durch Inkompetenz herbeigeleitet worden ist. Mal abgesehen davon, dass Hassrede unter seiner Führung ein noch nie dagewesenes Hoch auf dem Mikronachrichtendienst erreicht hat, sorgt auch sein neues Verifizierungssystem für eine Menge Chaos.

Das Doge-Meme ist das neue Twitter-Logo

Wenn Twitter zum Meme wird…

Nun treibt der Twitter-Chef sein Spiel mit der Plattform auf ein neues Medium: Seit der heutigen Nacht ziert ein Shiba Inu das Logo der Plattform. Anstatt eine klare Ansage über diese Veränderung zu tun, versucht sich Musk weiter als wandelndes Meme zu etablieren und postet nach der Veränderung prompt zwei Bilder dazu.

Wer nicht weiß, was es mit dem sogenannten Doge auf sich hat: Der Shiba Inu hat sich bereits vor einigen Jahren in der Meme-Kultur als fester Bestandteil etabliert. Auch Elon Musk ist ein großer Fan dieses Memes, aber treibt auch seinen Schabernack mit der sogenannten Dogecoin, einer Crypto-Währung, die den Hund als ihr namensgebendes Maskottchen auserkoren hat. Wie Heise berichtet, wurde Musk dafür bereits von einem der Investoren verklagt. Die Vermutung liegt nahe, dass Musk den Aktienkurs absichtlich in die Höhe getrieben hat, um ihn anschließen crashen zu lassen.

Nun stellt sich natürlich die Frage, ob Musk noch einen Schritt weitergehen und eine Umbenennung von Twitter wagen wird. Zuzutrauen wäre es ihm an diesem Punkt. Spätestens seit dem Amtsantritt mit dem bekannten „Let that sink in“-Spruch ist dem Milliardären alles zuzutrauen. Wichtig scheint ihm nur, dass er weiterhin von seinen Fans gefeiert wird. Mehr zu dem Musk-Twitter-Wahn findet ihr in der folgenden Meldung.