EA Games arbeitet derzeit am neuen Battlefield-Titel, wobei bereits angedeutet wurde, dass einige Funktionen aus Battlefield 2042 übernommen werden könnten. Während sich die Serie im Laufe der Jahre immer wieder thematisch verändert hat, hat sich der Portal-Modus als besonders beliebt erwiesen, da er den Spielern umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten bietet. Fans hoffen, dass diese Funktion erhalten bleibt, während das neue Spiel gleichzeitig frische Innovationen bringt.

Battlefield Portal kehrt zurück – Berichte zur Entwicklung des nächsten Teils

Neue Berichte zur Entwicklung des nächsten großen Battlefield-Spiels deuten darauf hin, dass der Battlefield Portal-Modus in einer überarbeiteten Form zurückkehren wird. Ursprünglich in Battlefield 2042 eingeführt, ermöglicht dieser Modus es Spielern, benutzerdefinierte Matches zu erstellen, bei denen Waffen, Fahrzeuge, Karten und Mechaniken aus der gesamten Battlefield-Serie kombiniert werden können.

Während EA Games intensiv am neuen Battlefield arbeitet, wurden bislang noch keine offiziellen Details zu Thema oder Titel des Spiels veröffentlicht. Der Vorgänger Battlefield 2042 wurde bei seinem Release 2021 stark kritisiert, da es zahlreiche technische Probleme gab und einige Design-Entscheidungen auf Ablehnung stießen. In den darauffolgenden Jahren konnte das Spiel jedoch durch stetige Updates und Verbesserungen von DICE und Criterion Games sein Image teilweise wiederherstellen. Nun scheint EA bereit zu sein, mehr über den neuen Titel preiszugeben – angefangen mit der Vorstellung von Battlefield Labs, einer modernisierten Version der „Battlefield Community Testing Environment“, die zuletzt in Battlefield 1 (2016) genutzt wurde.

Hinweis auf die Rückkehr des Portal-Modus

Im Rahmen der Enthüllung von Battlefield Labs gab es auch einen Hinweis darauf, dass eine der besten Funktionen aus Battlefield 2042 ins neue Spiel integriert werden könnte. Laut einem Video des YouTubers Flakfire, der über Battlefield Labs berichtete, bestätigten die Entwickler, dass der Battlefield Portal-Modus seinen Weg ins neue Spiel finden wird. Obwohl es nahelag, dass diese Funktion erhalten bleibt, kam die offizielle Bestätigung zu einem so frühen Zeitpunkt dennoch überraschend.

Der neue Battlefield-Titel befindet sich derzeit noch in einer „Pre-Alpha“-Phase, weshalb mit einer Veröffentlichung nicht vor 2026 zu rechnen ist.

Battlefield bleibt seinem Stil treu

Jedes Battlefield-Spiel hatte bislang eine einzigartige thematische Ausrichtung, die sich auf Waffen, Gameplay und Karten auswirkte. So setzten Battlefield 1942 und Battlefield 5 auf ein Weltkriegs-Setting, während Battlefield 2042 und Battlefield 2142 sich in die Zukunft wagten und Science-Fiction-Elemente ins Gameplay integrierten.

Der Battlefield Portal-Modus bot hingegen eine völlig neue Möglichkeit, verschiedene Epochen zu vermischen. Spieler konnten individuelle Spielmodi erstellen und Maps mit Waffen, Mechaniken und Fahrzeugen aus der gesamten Reihe kombinieren. Dabei entstanden kreative Modi – von verrückten Herausforderungen bis hin zu komplexen Szenarien, die sich an Battlefield: Vietnam orientierten.

Mit der Rückkehr von Battlefield Portal im nächsten Spiel könnten Fans also erneut tief in die kreative Gestaltung eigener Matches eintauchen und das Beste aus der gesamten Battlefield-Geschichte vereinen.

Noch mehr News aus dem Battlefield-Universum findet ihr hier!