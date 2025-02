NVIDIA hat in der vergangenen Woche DLSS 4 mit Multi Frame Generation für die GeForce RTX 50 Series-Grafikkarten und -Laptops vorgestellt. Diese neue Technologie ist bereits in mehr als 75 Spielen und Anwendungen verfügbar und bietet zahlreiche Verbesserungen für das Spielerlebnis. Zudem wurden neue DLSS 4-Overrides in der NVIDIA-App eingeführt, mit denen Nutzer DLSS 4 mit Multi Frame Generation oder neue, verbesserte KI-Modelle für kompatible Spiele aktivieren können.

Unterstützung für beliebte Titel

Mit dem neuesten Update sind DLSS 4-Upgrades, inklusive Multi Frame Generation, ab sofort in bekannten Spielen wie Alan Wake 2, Cyberpunk 2077 und Hogwarts Legacy verfügbar. Auch das kommende Star Wars™ Outlaws wird bald von der neuen Technologie profitieren.

Weitere Spiele mit DLSS-Unterstützung

Sechs weitere Spiele haben nun ebenfalls DLSS-Integration erhalten:

Kingdom Come: Deliverance II – Der Nachfolger des erfolgreichen Mittelalter-RPGs profitiert von DLSS Super Resolution und dem neuen Transformer AI-Modell zur Bildqualitätsverbesserung.

– Der Nachfolger des erfolgreichen Mittelalter-RPGs profitiert von DLSS Super Resolution und dem neuen Transformer AI-Modell zur Bildqualitätsverbesserung. The First Berserker: Khazan – Das Hardcore-Action-RPG aus dem Dungeon & Fighter-Universum unterstützt DLSS Super Resolution und NVIDIA Reflex, um die Latenz zu minimieren.

– Das Hardcore-Action-RPG aus dem Dungeon & Fighter-Universum unterstützt DLSS Super Resolution und NVIDIA Reflex, um die Latenz zu minimieren. NINJA GAIDEN 2 Black – Das Remaster des 2008 erschienenen Action-Titels nutzt Unreal Engine 5 und Hardware-beschleunigte Raytracing-Technologien zur Grafikverbesserung.

– Das Remaster des 2008 erschienenen Action-Titels nutzt Unreal Engine 5 und Hardware-beschleunigte Raytracing-Technologien zur Grafikverbesserung. Ambulance Life: A Paramedic Simulator – Diese Sanitäts-Simulation erhält zum Release DLSS Super Resolution und Frame Generation zur Leistungsoptimierung.

– Diese Sanitäts-Simulation erhält zum Release DLSS Super Resolution und Frame Generation zur Leistungsoptimierung. FINAL FANTASY VII REBIRTH – Der zweite Teil des FINAL FANTASY VII-Remake-Projekts profitiert von DLSS Super Resolution zur Leistungssteigerung.

– Der zweite Teil des FINAL FANTASY VII-Remake-Projekts profitiert von DLSS Super Resolution zur Leistungssteigerung. Level Zero: Extraction – Der Multiplayer-Extraktions-Horror-Shooter nutzt DLSS Super Resolution und DLSS Frame Generation zur Verbesserung der Frameraten.

Zukunft von DLSS und NVIDIA RTX

DLSS wird kontinuierlich weiterentwickelt, um immer mehr Titel mit der leistungsstarken Upscaling- und Frame-Generation-Technologie auszustatten. Derzeit profitieren bereits über 700 Titel von RTX-Features.

Weitere Details zu den neuesten DLSS-Upgrades, Performance-Analysen und Erklärungen zur RTX-Technologie gibt es im offiziellen NVIDIA-Blog und auf dem Discord Server.