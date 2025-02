Nintendo-Fans aufgepasst! Die Nintendo Play On Aktion ist in vollem Gange und bringt euch jede Menge Rabatte, Belohnungen und besondere Angebote. Egal ob neue Spiele, Mitgliedschaftsvorteile oder kostenlose Probespiele – hier ist für jeden etwas dabei! Die Aktion läuft noch bis zum 23. Februar, also schnappt euch eure Lieblingsangebote!

Jetzt sparen und bis zu 14 € in Goldpunkten erhalten!

Wer eine 12-monatige Nintendo Switch Online-Mitgliedschaft kauft und dabei die automatische Verlängerung aktiviert, erhält bis zu 14 € in Goldpunkten als Bonus! Diese Punkte könnt ihr im Nintendo eShop für zukünftige Käufe einlösen. Das Angebot gilt bis zum 23. März – also nicht verpassen!

Spiele kostenlos die Vollversion eines Games!

Die Nintendo Switch Online-Probespiele ermöglichen es euch, die Vollversion eines Top-Titels kostenlos zu spielen! Die Aktion startet am 24. Februar, aber welcher Titel dabei ist, bleibt eine Überraschung. Schaut regelmäßig vorbei, um es herauszufinden!

Bis zu 180 Platinpunkte sammeln!

Spielt ausgewählte Nintendo Switch-Titel und sammelt jede Woche 30 Platinpunkte, die ihr für exklusive My Nintendo-Belohnungen nutzen könnt! Jede Woche gibt es ein anderes Spiel – die Aktion läuft bis zum 23. März. Zusätzlich gibt es bis zum 16. Februar Platinpunkte für besondere Valentinstags-Events in Animal Crossing: New Horizons! Ab dem 17. Februar könnt ihr außerdem in Nintendo Switch Sports weitere Punkte verdienen.

Schillernde Pokémon sichern!

Pokémon-Fans können sich freuen! Wer die Pokédexe in den verschiedenen Pokémon-Spielen auf Nintendo Switch vervollständigt, erhält in der Smart-Geräte-Version von Pokémon HOME besondere schillernde Pokémon als Geheimgeschenk – darunter Meloetta, Manaphy und mehr!

Jetzt zuschlagen und tolle Vorteile sichern!

Sichert euch jetzt eure Lieblingsspiele mit satten Rabatten, sammelt Gold- und Platinpunkte und genießt exklusive Vorteile mit Nintendo Switch Online! Weitere Infos und alle aktuellen Angebote findet ihr auf der offiziellen Nintendo Play On Webseite.