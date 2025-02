Die Liebe liegt in der Luft! Ob du den Valentinstag im Koop-Modus oder solo verbringst, Nintendo hat jede Menge Spiele und Events parat, die dein Gamer-Herz höherschlagen lassen. Von festlichen Splatfests bis hin zu romantischen Abenteuern gibt es viel zu entdecken!

Zeig deine Liebe mit Nintendo-Valentinskarten

Sag deinem Lieblingsspieler oder deiner Lieblingsspielerin auf besondere Weise, was du empfindest! Nintendo bietet wunderschöne Valentinskarten mit beliebten Charakteren wie Pikmin, Prinzessin Peach, Link und vielen mehr. Einfach herunterladen, ausdrucken und verschenken!

Süße Schlachten im Splatfest

In Splatoon 3 geht es dieses Mal besonders lecker zu! Beim Konflikt der Konfekte kämpfen drei Teams um den Titel der Schoko-Champions. Wer wird sich durchsetzen? Sei bereit für das farbenfrohe Schokoladen-Spektakel ab dem 8. Februar um 01:00 Uhr und sichere dir ein Stück der actionreichen Herausforderung!

Süße Überraschungen in Pokémon Karmesin & Purpur

Ab dem 14. Februar um 01:00 Uhr erscheinen Hokumil mit unterschiedlichen Tera-Typen in den 5-Sterne-Tera-Raids von Pokémon Karmesin und Pokémon Purpur. Besiege dieses Sahne-Pokémon und sammle wertvolle Zucker-Items, um es weiterzuentwickeln!

Liebe auf deiner Insel in Animal Crossing: New Horizons

Auch in Animal Crossing: New Horizons gibt es romantische Überraschungen! Melinda hat ein besonderes Valentinstags-Geschenk für dich vorbereitet, das du in deiner Post finden kannst. Außerdem erwartet dich eine kleine Extraüberraschung von Kofi im Café Taubenschlag. Dekoriere deine Insel passend zur Jahreszeit und genieße die liebevolle Atmosphäre!

Romantische Abenteuer auf der Nintendo Switch

Tauche in herzerwärmende Geschichten ein und erlebe Liebe, Verlust und romantische Begegnungen in diesen einzigartigen Spielen:

💖 Afterlove EP – Begleite den Musiker Rama in einer emotionalen Geschichte über Liebe und Verlust in diesem berührenden Adventure mit Rhythmusspiel-Elementen.

🎮 Arcade Spirits – Beginne deinen neuen Job im Funplex, triff spannende Charaktere aus der Gaming-Welt und finde vielleicht sogar die große Liebe!

🗡 Boyfriend Dungeon – Kämpfe dich durch Dungeons, während du gleichzeitig Waffen datest, die sich in charismatische Personen verwandeln können. Liebe und Action in einem!

Ob du dich ins Abenteuer stürzt oder mit Freunden feierst – Nintendo sorgt für einen Valentinstag voller Liebe und unvergesslicher Momente. Also, schnapp dir dein Lieblingsspiel und feiere mit!

