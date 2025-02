Das Lieferabenteuer Deliver At All Costs ist jetzt erstmals als Demo im Steam Next Fest spielbar. KONAMI und das schwedische Studio Far Out Games geben Spielern damit die Möglichkeit, bereits vor der offiziellen Präsentation am 24. Februar in das chaotische Spielgeschehen einzutauchen.

Die Demo bietet einen Vorgeschmack auf die ersten beiden Kapitel des Spiels, in denen sich Spieler in irrwitzige Liefermissionen stürzen. Ob Ballonlieferungen im Pick-up-Truck durch die Stadt oder der Transport verdorbener Wassermelonen durch schwieriges Gelände – Deliver At All Costs verspricht eine Mischung aus temporeicher Action, Chaos und interaktiver Zerstörung. Die Spielwelt, inspiriert von den 1950er Jahren, bietet zudem eine spannende Geschichte und eine vollständig zerstörbare Umgebung.

Hauptmerkmale des Spiels:

Zerstörbare Umgebungen: Die Spieler können sich in einer dynamischen Welt bewegen, in der nahezu alles zerstörbar ist. Ob beim Durchqueren der Stadt in verschiedenen Fahrzeugen oder zu Fuß – die Umgebung reagiert auf die Aktionen des Spielers und bietet ein hohes Maß an Interaktivität.

Vielfältige Missionen: Jede Lieferung stellt eine einzigartige Herausforderung dar. Von der Zustellung eines riesigen, zappelnden Marlins bis hin zur Entsorgung einer fast explodierenden Bombe. Die Missionen sind ebenso abwechslungsreich wie unvorhersehbar.

Fesselnde Handlung: Die Geschichte von „Deliver At All Costs“ ist in drei Akte unterteilt und bietet eine Mischung aus Geheimnis und Intrige. Spieler begleiten Winston auf seiner Reise, die ihn immer tiefer in den Wahnsinn führt. Dabei treffen sie auf eine Vielzahl einprägsamer Charaktere.

Authentische 1950er-Jahre-Atmosphäre: Das Spiel besticht durch ein Design, das die Ästhetik der 1950er Jahre einfängt. Unterstützt wird dies durch einen originalen Soundtrack, Radiospots und eine Benutzeroberfläche, die dem Stil dieser Zeit nachempfunden sind.

Das Steam Next Fest läuft vom 24. Februar bis zum 3. März 2025. KONAMI bietet jedoch bereits ab dem 17. Februar eine exklusive Vorschau auf das actionreiche Spiel. Die Vollversion wird später in diesem Jahr für PlayStation5, Xbox Series X|S, Steam, den Epic Games Store und GOG erscheinen.

Physische Vorbestellungen sind in ausgewählten Regionen bereits möglich. Informationen zu digitalen Vorbestellungen und dem genauen Veröffentlichungsdatum werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.

