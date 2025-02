Eko Software und NACON haben bekannt gegeben, dass die Demo von Dragonkin: The Banished ab sofort und während des Steam Next Festes spielbar ist. Gleichzeitig informiert das Entwicklerteam über kommende Updates, die das Spiel in den nächsten Monaten erweitern werden.

Jetzt bis zum 3. März: Demo-Phase

Spielerinnen und Spieler können sich schon vor dem offiziellen Steam Next Fest in die Welt von Dragonkin stürzen. In der Demo schlüpfen sie in die Rolle eines von drei Helden, die jeweils von einem der vier verfügbaren Drachlinge begleitet werden.

Die Vorschau beginnt mit dem Prolog des Spiels, in dem die Charaktere bereits ein hohes Level erreicht haben. So erhalten die Spielenden direkt einen Eindruck von den fortgeschrittenen Fähigkeiten und den intensiven Kämpfen gegen die Drachen. Anschließend wird die Stadt Montescail als dynamischer Knotenpunkt zugänglich, wo Ausrüstung verbessert, mit NPCs gehandelt und individuelle Anpassungen vorgenommen werden können. Zudem ermöglicht die Demo einen Einblick in Endgame-Modi und die Kerker-Reinigung, in denen Feinde und Bosse in zwei verschiedenen Biomen herausgefordert werden können.

Ab dem 6. März: Early Access beginnt

Mit dem Start des Early Access können Spielerinnen und Spieler das erste Kapitel der Geschichte erkunden und sich auf die Jagd nach dem Giftdrachenfürsten begeben. Neben der Hauptgeschichte stehen im Endgame-Modus zahlreiche Herausforderungen zur Verfügung, darunter vordefinierte Jagden mit ansteigendem Schwierigkeitsgrad, Bosskämpfe und individuelle Jagdmöglichkeiten.

Besondere Gegner mit giftigen oder elektrischen Angriffen erfordern taktisches Geschick, wobei das Ancestral Grid eine entscheidende Rolle spielt. Durch das Sammeln von Fragmenten während ihrer Abenteuer können Spielende neue Fertigkeiten und Modifikatoren freischalten und diese in ihre Klassenraster einbauen, um individuelle Builds zu erstellen. Die Stadt Montescail entwickelt sich ebenfalls weiter: Durch das Hochstufen der Stadt lassen sich neue Händler und Boni freischalten, mit denen sich Helden im Hack’n’Slash-Stil noch weiter optimieren lassen.

Zukunftspläne: Neue Inhalte und Koop-Modus

Während der Early-Access-Phase wird Dragonkin: The Banished durch regelmäßige Updates erweitert. Neue Fähigkeiten, zusätzliche Inhalte und frische Spielmodi – insbesondere für das Endgame – sind bereits geplant. Zudem wird die Story um einen vierten spielbaren Charakter ergänzt, und das Ancestral Grid erhält weitere Fragmente für noch mehr Anpassungsmöglichkeiten.

Ein weiteres Highlight erwartet die Community im Herbst 2025: Dann soll ein Koop-Modus eingeführt werden, der Online-Partien mit bis zu vier Spielenden ermöglicht. Dadurch wird Montescail zu einem gemeinsamen Zentrum, in dem Freunde gemeinsam Quests angehen und sich spannenden Kämpfen stellen können.

Die Demo von Dragonkin: The Banished ist ab sofort verfügbar. Der Early Access startet am 6. März 2025 auf Steam, während die finale Version des Spiels auch für Konsolen erscheinen wird.