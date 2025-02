Bethesda hat eine besondere Auktion ins Leben gerufen, bei der Fans die Möglichkeit haben, einen eigenen Charakter für das kommende Rollenspiel-Epos The Elder Scrolls VI zu entwerfen. Der Gewinner der Auktion kann das Aussehen, die Hintergrundgeschichte und weitere Details der Spielfigur festlegen, die dann im finalen Spiel erscheinen wird. Die Aktion dient einem wohltätigen Zweck, denn der gesamte Erlös kommt einer gemeinnützigen Organisation zugute.

Die Auktion und ihre Bedeutung

Die Versteigerung findet online statt und läuft bis zum 28. Februar 2025. Interessierte Fans können auf der offiziellen Bethesda-Website Gebote abgeben. Dies ist eine einzigartige Gelegenheit für eingefleischte The Elder Scrolls-Anhänger, sich aktiv an der Gestaltung des Spiels zu beteiligen und eine bleibende Spur in der Fantasy-Welt von Tamriel zu hinterlassen.

Bethesda möchte mit dieser Auktion nicht nur Fans eine spannende Interaktionsmöglichkeit bieten, sondern auch eine soziale Initiative unterstützen. Solche Benefizaktionen sind in der Gaming-Branche nicht unüblich, und Bethesda hat bereits in der Vergangenheit mit ähnlichen Projekten Aufmerksamkeit erregt.

Was bisher über The Elder Scrolls VI bekannt ist

The Elder Scrolls VI wurde erstmals 2018 mit einem kurzen Teaser offiziell angekündigt. Seither sind jedoch nur wenige Informationen über das Spiel veröffentlicht worden. Das Rollenspiel soll der nächste große Titel der beliebten Fantasy-Reihe sein, die mit The Elder Scrolls V: Skyrim einen der erfolgreichsten RPGs aller Zeiten hervorgebracht hat.

Obwohl Bethesda bislang keine genauen Details zu Setting, Story oder Gameplay preisgegeben hat, erwarten viele Fans, dass The Elder Scrolls VI neue Maßstäbe im Open-World-Genre setzen wird. Experten vermuten, dass das Spiel in einer bisher nicht erkundeten Region von Tamriel angesiedelt sein könnte, wie etwa Hochfels oder Hammerfell. Technisch wird das Spiel voraussichtlich auf der neuen Creation Engine 2 basieren, die bereits für Starfield eingesetzt wurde.

Ein offizielles Veröffentlichungsdatum wurde bisher nicht genannt, doch viele Analysten gehen davon aus, dass das Spiel frühestens 2026 erscheinen könnte. Bis dahin sorgt Bethesda mit Aktionen wie dieser Auktion für anhaltende Vorfreude und Interaktion mit der Community.

Wie kann man mitmachen?

Wer daran interessiert ist, seinen eigenen Charakter in The Elder Scrolls VI zu verewigen, kann auf der Bethesda-Website alle Details zur Auktion einsehen und sein Gebot abgeben. Die Aktion ist eine seltene Gelegenheit für Fans, sich direkt in das Spiel einzubringen und dabei gleichzeitig eine wohltätige Initiative zu unterstützen.

