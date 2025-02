Heute hat Capcom offiziell Monster Hunter Wilds veröffentlicht. Das Spiel ist ab sofort für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC (Steam) verfügbar. Besonders bemerkenswert ist, dass es erstmals in der Seriengeschichte einen simultanen Release auf allen Plattformen gibt.

Launch-Trailer

Wer sich selbst einen Eindruck verschaffen möchte, kann sich hier den offiziellen Trailer nochmal ansehen:

Gameplay und Neuerungen

In Monster Hunter Wilds schlüpfen die Spieler erneut in die Rolle eines Jägers, der diesmal die „Verbotenen Lande“ erkundet. Dort muss eine verschwundene Expedition aufgespürt werden, während man auf eine Vielzahl neuer Monster trifft.

Die Welt ist offener und dynamischer als in bisherigen Spielen. Wetterveränderungen, Tageszeiten und Monsterverhalten beeinflussen das Gameplay stärker als zuvor. Eine der größten Neuerungen ist das Reittier „Seikret“, mit dem sich die Spielwelt komfortabler erkunden lässt. Es kann automatisch zum nächsten Ziel laufen, was den Spielfluss verbessert.

Preise und Angebote

Der Preis für die Standard-Edition beträgt:

Zum Release gibt es einen PC-Rabatt von 18%, wodurch der Preis vorübergehend auf 49,19 € sinkt.

Zudem gibt es ASUS Bundles mit Hardware-Angeboten, bei denen das Spiel kostenlos enthalten ist.

Eine völlig neue Welt

Monster Hunter Wilds bietet neben den etablierten Monstern der Serie, wie den ikonischen Rathalos, eine Vielzahl neuer Kreaturen, die von kleinen Herden bis hin zu großen Monstern reichen, von denen einige in Rudeln durch das Verbotene Land ziehen. Jede Kreatur, die den Jagenden in der Wildnis begegnet, hat sich einen besonderen Platz in ihrem Lebensraum erobert und verfügt über einzigartige Angriffe und Verhaltensweisen.

Quelle: Capcom

Die Spitzenprädatoren jeder Region, wie Rey Dau, Uth Duna und Nu Udra, werden durch ein Wetterereignis beschworen, das die Umgebung um sie herum völlig verändert. Das Saikrii ist ein im Verbotenen Land beheimatetes, wendiges neues Reittier. Es ermöglicht Jagenden, Monster in der sich verändernden Landschaft aufzuspüren, Aktionen mit der Hakenschleuder auszuführen, um unterwegs Materialien zu sammeln, und während der Jagd leicht zwischen zwei Waffen zu wechseln.

Weitere Informationen zu Monster Hunter Wilds findet ihr in unserer Übersicht und auf der offiziellen Webseite!