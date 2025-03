Diesen Monat gibt es auf der Nintendo Switch wieder jede Menge neue Abenteuer zu entdecken! Ob du dich in die Tiefen einer fremden Welt wagst, als Meisterdiebin auf geheime Missionen gehst oder epische RPG-Schlachten schlägst – für jeden ist etwas dabei. Hier sind einige der Highlights im März 2025!

Carmen Sandiego – 4. März

Die berühmte Meisterdiebin kehrt zurück! In diesem Abenteuer schlüpfen Spieler in die Rolle von Carmen Sandiego, nutzen hochmoderne Gadgets und verfolgen die Machenschaften von V.I.L.E. weltweit. Erkunde lebhafte Städte wie Rio de Janeiro und Tokio und erlebe ein spannendes Spionage-Abenteuer.

Ever 17/Never 7 Double Pack – 6. März

Dieses Paket bringt zwei klassische Visual Novels von Kotaru Uchikoshi erstmals in den Westen. In Ever 17 – The Out of Infinity erkunden Spieler einen unterirdischen Freizeitpark und lüften dessen Geheimnisse. In Never 7 – The End of Infinity gilt es, eine düstere Vorahnung abzuwenden und ein tragisches Schicksal zu verhindern.

Suikoden I&II HD Remaster Gate Rune and Dunan Unification Wars – 6. März

Zwei legendäre Rollenspiele kehren in überarbeiteter HD-Version zurück. In „Suikoden I“ stellen sich Spieler einem einst gefeierten Helden, der zum Tyrannen wurde, entgegen. „Suikoden II“ erzählt die Geschichte zweier Mitglieder der Unicorn Youth Brigade, die inmitten eines aufkeimenden Krieges ihren Weg finden müssen.

Sorry We’re Closed – 6. März

In diesem einzigartigen Survival-Horror-Spiel tauchst du in eine düstere Welt voller Geheimnisse ein. Öffne dein drittes Auge, kämpfe mit dämonischen Waffen und versuche, den Fluch zu brechen, der die Protagonistin Michelle heimsucht.

Morkull Ragast’s Rage – 6. März

Spiele den Gott des Todes in diesem düsteren Action-Platformer!

Morkull, der Schurke dieser Geschichte, weiß, dass er nur eine Figur in einem Videospiel ist – und will ausbrechen! Hilf ihm, sich aus der Ragast-Welt zu befreien, um seine finsteren Pläne in die Tat umzusetzen.

On Your Tail – 13. März

Eine charmante Lebenssimulation mit Detektiv-Elementen.

Begleite Diana auf einem Sommerausflug in eine malerische Küstenstadt, entdecke verborgene Geheimnisse und interagiere mit den schrulligen Bewohnern.

MLB® The Show™ 25 – 18. März

Erlebe die Faszination des Baseballs!

Starte deine Karriere von der High School bis in die Hall of Fame, entdecke neue Spielmodi und stelle dich in „Diamond Quest“ spannenden Herausforderungen mit Bosskämpfen und Belohnungen.

Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition – 20. März

Das epische Sci-Fi-RPG kehrt in einer überarbeiteten Fassung zurück!

Nach der Zerstörung der Erde sucht eine kleine Gruppe Überlebender auf dem Planeten Mira nach einer neuen Heimat. Als Teil der BLADE-Einheit liegt es an dir, die Menschheit vor dem Untergang zu bewahren.

Atelier Yumia: Die Alchemistin der Erinnerungen – 21. März

Tauche in eine farbenfrohe Fantasy-Welt voller Magie und Geheimnisse ein!

Begleite Yumia und ihre Freunde auf ihrer Reise, stelle mächtige Items her und erforsche die vergessene Geschichte der Alchemie.

Bubble Ghost Remake – 27. März

Ein Puzzle-Klassiker kehrt zurück!

Steuere ein kleines Gespenst, das eine Blase durch ein verzaubertes Schloss navigieren muss, während du Hindernisse und Rätsel überwindest. Schalte Geheimräume, alternative Wege und Trophäen frei!

Ob actionreiche Abenteuer, tiefgründige RPGs oder knifflige Rätsel – der März 2025 bringt eine bunte Mischung an neuen Spielen auf die Nintendo Switch. Klassiker wie Suikoden feiern ihr Comeback, während Titel wie Carmen Sandiego und On Your Tail mit frischen Ideen begeistern. Fans von Sci-Fi, Fantasy und Horror kommen ebenso auf ihre Kosten wie Liebhaber von Sport- und Detektivspielen.