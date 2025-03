Das neue Jahr bringt wieder eine neue Version des wohl beliebtesten Fußballspiels mit sich. Fußball ist der Massensport, der in Europa und auf der ganzen Welt Millionen Menschen in seinen Bann zieht. Die ersten Sunmaker Sportwetten sind bereits platziert und viele Zocker testen bereits die neueste Version des ikonischen Fußballspiels EA FC25. Was bringt die neue Version? Gab es die Verbesserungen, die vom Hersteller versprochen wurden?

Torwarte im Mittelpunkt mit neuen Funktionen

Die Torwarte wurden in den vergangenen Versionen immer ein wenige vernachlässigt. Dabei können sie eine Schlüsselfigur in einem Spiel sein. Die besten Torhüter der Welt haben nicht selten ein Spiel komplett drehen können. Die Fähigkeiten der Torhüter sind vielseitiger geworden. Mit der Funktion “Far Reach” können auch weiter entfernte Bälle gehalten werden. Hinzu kommt die “Deflector”-Funktion, die bei starken Abschüssen vom Torhüter den Ball ins Mittelfeld transportieren kann.

Doch auch wenn es einige Neuerungen gibt, unterlaufen den Torhütern doch immer wieder einige Fehler. Das geschieht vor allem bei Spielern, die als weniger stark vom Programm bewertet werden. Ein weiterer Schwachpunkt ist der Moment nach dem Abschluss einer Aktion, in dem viele Torhüter kurz eingefroren scheinen.

Individualität mit FC IQ

Taktik ist der halbe Spielgewinn. Das trifft sowohl auf Situationen auf dem echten als auch auf dem virtuellen Rasen zu. Mehr Flexibilität in der neuen Version FC25 sorgt für komplexere Spielkonzepte. So kann man neuerdings während des Spiels von der Grundaufstellung 4-4-2 in eine andere wechseln, wenn die Mannschaft in Ballbesitz kommt. Jedoch ist es dann nicht mehr möglich, beispielsweise aus einer 3-5-2 im Angriff in die enge Raute für die Verteidigung zu kommen.

Die Möglichkeiten mit den neuen Rollen sind jedoch wesentlich vielfältiger als in vorangegangenen Versionen. Die verschiedenen Funktionen der KI-Spieler sind deutlich zu erkennen. KI wird nicht nur im Videospiel genutzt, sondern auch im Profifußball für Strategie und Analyse genutzt. Das Stellungsspiel wurde ebenfalls verbessert, was den Realitätsfaktor nach oben schraubt. Die Daten für die Funktion FC IQ, mit der die Strategie eines Fußballspiels in den Fokus rückt, wurden von den besten Teams gesammelt und analysiert, um sie auf die virtuelle Welt zu übertragen.

Mehr Power bei Zweikämpfen

Große Fußballspiele leben von starken Zweikämpfen. Die Entwickler haben wohl auch deshalb mehr Energie in die Entwicklung besserer Reaktionen im Eins-gegen-Eins verwendet. Die manuelle Verteidigung hat an Schnelligkeit und Funktionen zugenommen. Ein guter Zweikampf führt jetzt häufiger zu einem Ballgewinn.

Neuer Spielmodus für größere Flexibilität

Ein weiterer Spielmodus hat es auf die Spielfläche geschafft. Mit dem RUSH-Modus wird auf einem kleineren Spielfeld mit nur je fünf Spielern gespielt. Die Regeln sind etwas anders als beim regulären Großfeld und können für ein wenig Verwirrung sorgen. So werden beispielsweise mit den blauen Karten Zeitstrafen vergeben. Abseits gibt es nur im ersten Angriffsdrittel und Elfmeter fallen ganz weg, denn sie werden durch ein Eins-gegen-Eins-Tribbling Richtung Tormann ausgetauscht.

Fazit

Foto von JESHOOTS.COM auf Unsplash

EA Sports hat mit der aktuellen Version des beliebten Kickerspiels einige neue Funktionen entwickelt, die für mehr Realität auf dem virtuellen Spielfeld sorgen. Viele Funktionen führen zu komplexeren Spielabläufen und Reaktionen. Die Torhüter-Qualität ist gestiegen und mit dem RUSH-Modus kommt eine schnelle Kleinfeldvariante hinzu. Trotzdem gibt es noch einige Mängel auszumerzen. Auch der neue FC IQ könnte sich vor allem für Gelegenheitsspieler als eine sehr komplexe Funktion herausstellen. FC25 hat an Realität zugenommen, doch es wird noch mehr vom Hersteller erwartet.