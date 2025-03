Ein guter Gaming-Stuhl ist mehr als nur ein Möbelstück – er ist ein essenzieller Bestandteil eines jeden Setups. Der RECARO Aer in der Farbe Midnight Black verspricht eine Kombination aus ergonomischer Perfektion, hochwertiger Verarbeitung und modernem Design. Doch kann er die hohen Erwartungen erfüllen? Wir haben den Stuhl auf Herz und Nieren getestet.

Wir haben aktuell auch ein Gewinnspiel am Laufen, bei dem du mit etwas Glück den RECARO AER in der Farbe Midnight Black gewinnen kannst. Mehr dazu erfährst du am Ende vom Review.

RECARO – Tradition trifft Innovation

Das Stuttgarter Unternehmen RECARO steht seit über einem Jahrhundert für wegweisende Sitzlösungen in den Bereichen Automobil, Luftfahrt und nun auch Gaming. Ursprünglich als Karosseriebauer gegründet, entwickelte sich das Unternehmen in den 1960er-Jahren zum führenden Hersteller ergonomischer Sportsitze für Rennwagen und Straßenfahrzeuge. Mit der Expansion in die Luftfahrtindustrie setzte RECARO neue Maßstäbe für Leichtbau und Komfort, was sich bis heute in modernen Flugzeugsitzen widerspiegelt.

Seit dem Jahr 2019 knüpft die Gaming-Sparte von RECARO an diese Tradition an: Durch den Fokus auf Ergonomie, Langlebigkeit und hochwertige Materialien bringen die Gaming-Stühle des Unternehmens die jahrzehntelange Erfahrung aus dem Motorsport und der Luftfahrt direkt an den Schreibtisch. Auch der RECARO Aer verinnerlicht diese Philosophie: ein Gaming-Stuhl, der Funktionalität mit Komfort verbindet und dabei auf minimalistisches, durchdachtes Design setzt.

Aufbau & Erste Eindrücke

Wer schon einmal einen Gaming-Stuhl aufgebaut hat, kennt das oft nervige Schrauben und Hantieren mit unzähligen Einzelteilen. Der RECARO Aer macht es anders. Im Lieferumfang befinden sich nur drei Hauptkomponenten: die Rückenlehne, die Sitzfläche samt Armlehnen und das Fußkreuz. Zusätzlich gibt es die Druckfeder und fünf Rollen. Alles wird einfach zusammengesteckt – keine Schrauben, kein Werkzeug.

Besonders erwähnenswert ist außerdem das minimalistische Verpackungskonzept: Der Stuhl kommt in einer geräumigen Papp-Box mit Papp-Halteteilen und verzichtet auf unnötiges Plastik. Das sorgt nicht nur für eine umweltfreundlichere Verpackung, sondern erleichtert auch das Recycling.

Nach weniger als fünf Minuten stand der Stuhl schon einsatzbereit da. Wir haben inzwischen schon den einen oder anderen Stuhl getestet und müssen zugeben, dass es hier wenig Optimierungsbedarf gibt. Wenn man also schon in der Queue ist, aber keinen Stuhl vorm Schreibtisch stehen hat, ist der RECARO Aer eine gute Wahl.

Design & Verarbeitung

Optisch setzt der RECARO Aer auf ein schlichtes, aber edles Design. Der komplett schwarze Look passt in jedes Gaming- oder Büro-Setup, ohne zu aufdringlich zu wirken. Besonders auffällig ist die luftdurchlässige Mesh-Rückenlehne, die nicht nur modern aussieht, sondern auch für angenehme Luftzirkulation sorgt. Also perfekt für lange Sessions oder heiße Sommertage. Hier hebt sich der Stuhl deutlich von vielen klassischen Gaming-Stühlen ab, die oft auf dichte Polster oder Kunstleder setzen.

Ein weiterer Vorteil der Mesh-Rückenlehne ist ihre Anpassungsfähigkeit an die Körperform. Anstatt sich in eine starre Lehne zu pressen, gibt das straffe Netz leicht nach und unterstützt dennoch den unteren Rücken optimal. Wer bisher skeptisch gegenüber Netz-Rückenlehnen war, dürfte hier positiv überrascht werden. Selbst nach mehreren Stunden Sitzen bietet der RECARO Aer eine durchgängig angenehme Unterstützung. Man sollte einzig und allein mit spitzen Gegenständen aufpassen, doch wer zockt schon in einer mit Stacheln verzierten Punkjacke?

Während die Sitzfläche mit formstabilem Premium-Polsterschaum ausgestattet ist, bestehen das Fußkreuz und die Armlehnen aus Kunststoff. Man könnte meinen, dass Kunststoff nicht den Premium-Preis widerspiegelt, allerdings fühlen sich die Materialien sehr wertig und widerstandsfähig an. Positiv hervorzuheben ist auch, dass der Stuhl dadurch mit nur etwa 15 Kilogramm vergleichsweise leicht ist und sich problemlos umstellen lässt.