Online-Gaming hat sich im Laufe der Jahre stark verändert. Spieler genießen jetzt schnelle, kompetitive Spiele, MMO-Abenteuer und Cloud-Gaming. Allerdings gehen mit der steigenden Vernetzung der Spiele auch neue Risiken einher. Die Spieler sehen sich zahlreichen Problemen gegenüber, die ihnen den Spaß verderben können. Dazu gehören Begrenzungen durch Orte und Angriffe durch Überlastung. Ein VPN ist gut für Online-Spiele geeignet. Sicherheit wird verbessert, Zugang zu weltweiten Servern ermöglicht und vor Angriffen geschützt.

Globale Server freischalten mit einem kostenlosen VPN von Planet VPN

Viele Spiele haben regional gesperrte Inhalte. Das bedeutet, dass Spieler nicht auf einige Server oder spezielle Gegenstände im Spiel zugreifen können. Ein kostenloses VPN von Planet VPN hilft Spielern, sich mit Servern weltweit zu verbinden. Du kannst früher neue Spiele spielen, mit Freunden im Ausland spielen und spezielle Angebote nutzen.

Ein VPN hilft dabei, das IP-basierte Matchmaking in Spielen zu umgehen, das Spieler basierend auf ihrem Standort zusammenbringt. Die Spieler können ihren Ort im Spiel ändern, um auf Server mit weniger Leuten zu spielen. Dies kann die Verzögerung reduzieren und die Matchmaking-Zeiten verbessern. Dies ist besonders bei wettbewerbsintensiven Spielen nützlich, bei denen ein hoher Ping ein ernsthafter Nachteil sein kann.

Schutz vor DDoS-Angriffen und Swatting

Angriffe, die viele Computer nutzen, um Online-Spiele lahmzulegen, werden zu einem immer größeren Problem. Besonders bei Ranglistenspielen und eSports-Wettbewerben ist das so. Sollte eine Fülle von Informationen übermittelt werden, könnte es passieren, dass findige Hacker in der Lage sind, die IP-Adresse eines Gamers zu ergründen. Es könnten Hindernisse bei der Kommunikation auftauchen, wie etwa Verzögerungen oder sogar der jähe Abbruch der Verbindung. Durch die Verwendung eines virtuellen privaten Netzwerks wird die wirkliche IP-Adresse des Spielers verschleiert. So wird es schwieriger für Angreifer, ihn anzugreifen. Eine weitere ernsthafte Bedrohung ist das „Swatting“. In diesem Fall erhält jemand die IP-Adresse eines Spielers. Diese wird missbraucht, um den tatsächlichen Standort des Spielers zu ermitteln. Streamern und Profispielern droht eine spezielle Gefahr, aber auch Gelegenheitsspieler könnten betroffen sein. Ein VPN schützt die Privatsphäre und erschwert es bösen Menschen, persönliche Daten über die IP-Adresse zu bekommen.

Verringerung von Verzögerungen und Ping-Problemen

Zahlreiche Spieler nehmen an, dass das Nutzen eines VPNs ihre Internetgeschwindigkeit verringert. Manchmal kann es die Verbindung stabiler machen, aber nicht immer. Manche Anbieter drosseln die Geschwindigkeit, wenn viel Datenverkehr entsteht, zum Beispiel beim Spielen im Internet. Ein VPN verschlüsselt Ihre Internetverbindung. Anbieter von Internetdiensten können nicht mehr sehen, was Sie im Spiel machen. Auch Geschwindigkeitseinbußen werden so verhindert.

Mithilfe einer Verknüpfung mit einem VPN-Server in unmittelbarer Nähe des Spiel-Servers ist es möglich, eine gesteigerte Verbindung zu erreichen und das Spiel ohne jegliche Störungen zu genießen. Äußerst nützlich erweist es sich, sofern du dich auf Servern im Ausland vergnügst, wo die direkte Verbindung nicht von selbst optimiert wird.

Zugriff auf geografisch eingeschränkte Spieleangebote und Cloud-Gaming-Dienste

Die Preise in digitalen Geschäften sind in der Regel nach Regionen gestaffelt. Das impliziert, dass die Preise für ein Spiel in einem Land beträchtlich günstiger sein können als in einem anderen. Mittels eines VPNs können Spieler die vielfältigen Spielwelten unterschiedlicher Regionen erkunden und möglicherweise bei frischen Veröffentlichungen oder In-Game-Einkäufen den ein oder anderen Taler einsparen.

Ab und zu kommt es vor, dass Cloud-Gaming-Dienste, die Spiele streamen, nicht in allen Staaten verfügbar sind. Durch die Nutzung eines VPNs können Nutzer geschickt die Einschränkungen umgehen und an diversen Orten auf Cloud-Gaming-Plattformen zocken. Ein VPN kann neue Spieloptionen erschließen. Es ermöglicht Spielern, Spiele auszuprobieren, die in ihrer Region noch nicht verfügbar sind, oder auf nicht unterstützte Dienste zuzugreifen.

Sicheres Spielen über öffentliches Wi-Fi und mobile Geräte

Durch den ansteigenden Hype des mobilen Zockens greifen vermehrt Spieler auf die öffentlichen WLAN-Netzwerke in Cafés, Flughäfen und anderen öffentlichen Örtlichkeiten zurück. Gamer können praktische VPN-Apps für Android und iOS verwenden. Diese Apps verschlüsseln Ihre Verbindung und schützen Sie vor Sicherheitsrisiken, wenn Sie unterwegs spielen.

Öffentliche Netzwerke sind in der Regel nicht sicher. Das macht sie zu einem Ziel für Cyberkriminelle. Manche Leute wollen oft Passwörter stehlen oder schädliche Programme verbreiten. Ein Virtual Private Network gewährleistet die Sicherheit sämtlicher Daten, selbst in öffentlichen Netzwerken. Gamer, ob ernsthaft oder gelegentlich, sollten ein VPN verwenden. Es verbessert die Sicherheit online, ermöglicht die Verbindung zu Servern weltweit und sorgt für ein reibungsloses Spielerlebnis. Mit einem VPN wird das Spielen sicherer und verbessert, egal ob es um Cyber-Bedrohungen, Pings oder neue Inhalte geht.