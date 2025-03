Die Stahlriesen sind los! Mit Steel Hunters bringt Wargaming, bekannt für World of Tanks und World of Warships, einen Free-to-Play-Mech-Hero-Shooter an den Start, der Battle Royale mit Extraction-Elementen kombiniert. Das Spiel startet am 2. April 2025 in den Early Access – und du kannst dabei sein! Bist du bereit? Alle Infos gibt’s hier.

Eine postapokalyptische Welt voller Stahl und Strategie

In Steel Hunters übernimmst du die Kontrolle über gewaltige Mechs – die sogenannten Hunters –, um dich in actiongeladenen PvPvE-Gefechten zu beweisen. Die Welt ist düster, gefährlich und voller rivalisierender Teams, die um eine wertvolle Ressource namens Starfall kämpfen. Doch Vorsicht: Neben anderen Spielern lauern auch KI-gesteuerte Feinde auf der Karte, die dir das Leben schwer machen. Jeder Einsatz wird so zu einer strategischen Gratwanderung zwischen Angriff und Flucht.

Gameplay: Battle Royale trifft Extraction – mit epischen Mechs!

Jedes Match startet mit sechs Zweier-Teams, die sich auf den Karten Crimson Ridge, Maryland Heights und Stonecutter Keep bekämpfen. Dein Ziel? Ressourcen sichern, Feinde ausschalten und die Extraktion überleben! Dabei bietet Steel Hunters eine Vielfalt an Spielstilen:

Individuelle Mechs: Jeder Hunter – von Razorside über Heartbreaker bis Ursus – hat einzigartige Fähigkeiten und Spezialwaffen.

Dynamische Kämpfe: Ob Tarn-Mech, schwer gepanzerter Brawler oder flinke Angriffseinheit – hier zählt Strategie.

Zerstörbare Umgebungen: Gebäude stürzen ein, Deckung gibt es keine sichere – jede Entscheidung kann das Blatt wenden.

Wargamings große Pläne: Spieler bestimmen die Zukunft

Der Early Access folgt der „Player First“-Philosophie: Wargaming setzt bewusst auf Community-Feedback, um das Spiel weiterzuentwickeln. Dein Input könnte also entscheidend sein! Außerdem gibt es einen brandneuen Trailer, der einen ersten Blick auf das Chaos, die Action und die beeindruckenden Mech-Designs bietet:

Mit Steel Hunters wagt sich Wargaming in neues Terrain – und das Konzept klingt vielversprechend. Bist du bereit, dich in die Kämpfe zu stürzen und dein Überleben zu sichern? Welcher Mech passt wohl am besten zu deinem Spielstil?