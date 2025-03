Seit dem alten China und Ägypten sind Glücksspiele bekannt. Die ersten Würfel und Fliesenmalereien mit dem Thema Glücksspiel wurden bereits vor mehr als 3.000 Jahren gefunden. Mit den heutigen modernen Spielsystemen hat das nur noch entfernt zu tun, denn viele technische Neuerungen sorgen immer wieder für innovative Spielansätze. Wie Merkur als einer der ältesten deutschen Spieleentwickler den Fortschritten im Glücksspiel folgt und vorantreibt und wie Deutschland heute von der boomenden Gaming-Landschaft profitieren kann, zeigt der folgende Artikel.

Merkur: Wie ein Urgestein der deutschen Spieleentwickler mit der Zeit geht

Bereits Mitte des 20. Jahrhunderts sorgte Paul Gauselmann für Überraschungen bei Musikboxen und den ersten Spielautomaten. Qualität und Innovation hat das Unternehmen über die Jahre hinweg bewiesen. Das sorgte für einen rasanten Aufstieg, der Höhen und Tiefen der deutschen Glücksspielbranche überlebte. Als Teil der Gauselmanngruppe gehört Merkur Gaming zu einem der erfolgreichsten Konzerne im Sektor Gaming. Dabei fing alles mit 17 Bergmann Musikboxen an, für die der junge Paul Gauselmann eine Fernwahlscheibe für die Musikauswahl erfand. Dieser innovative Ansatz hat sich heute zu einem breiten Portfolio von lokalen Automaten und Online Slots entwickelt, die mit Sonderfunktionen die Zocker begeistern. Wer sich genauer über aktuelle Titel informieren möchte, sollte mehr lesen auf wetten.com.

1974 eröffnete er die erste Spielstätte in Deutschland, die an die Anforderungen eines Vier-Sterne-Hotels gebunden war und sorgte damit für eine neue Richtung im Spielsektor. Das war der Prototyp der folgenden Merkur Casino, die sich schnell über ganz Deutschland verteilten. In den späten 1990ern folgte die Expansion Richtung USA. Als einziger deutscher Hersteller versorgt die Gauselmann Gruppe unter der Tochtergesellschaft Atronic den weltweit größten Glücksspielmarkt, die USA.

Online Spiele sind beim wandelfähigen Konzern nicht vorbeigegangen. Um auch heute in der Branche erfolgreich zu sein, muss auf virtuell umgestellt werden und das schafft Merkur mit Bravour. Eye of Horus, Fruitinator oder Blazing Star sind Spiele, die auf keiner Website fehlen dürfen.

Game-Designer und Spieleentwickler: Wie der Arbeitsmarkt von der Gamingbranche profitiert

Deutschland ist mit seiner starken Spielgemeinschaft, die für Franchises und Online Casinos gleichermaßen zu haben ist, ein interessanter Standort geworden. In Zukunft werden mehr Spiele und damit auch mehr Grafiker, Entwickler, Programmierer und Co. benötigt. Deutschland bietet mit Berlin, Hamburg und München einige attraktive Hotspots, in denen neue kreative Talente geformt werden. Auch wenn im Vergleich zu anderen Staaten wie den USA oder Japan die Entwickler-Szene in Deutschland verhältnismäßig klein ist, ist sie doch am stetigen Wachsen. In 2023 belief sich die Zahl der Beschäftigten im Gamingsektor auf knapp 12.000 Deutsche. Das sind jedoch nur diejenigen, die direkt bei der Erstellung oder Vermarktung von Spielen beteiligt sind. Weitere Arbeitsplätze werden in Bildungseinrichtungen, Zuarbeiten, Start-ups oder bei Grafikern geschaffen, die sowohl bei Gaming als auch bei iGaming-Projekten tätig sind. An den Universitäten, Fachhochschulen und Akademien werden neue Studiengänge geschaffen, die sich den Anforderungen des wachsenden Marktes anpassen.

Spieleentwickler haben einen enormen Einfluss auf die Szene. Sieht man sich den Bereich der Online Slots etwas genauer an, wird deutlich, wie stark sich die Titel von den Anfängen unterscheiden. Nicht nur Walzensysteme sind vertreten sondern auch Cascaden- und Clusterspiele, bei denen sich die Gewinnlinien über zusammenhängende Gruppen bilden und nicht linear durch gleiche Symbole auf den Walzen. Interaktive Soundeffekte, die an bestimmte Ereignisse gekoppelt sind und gestochen scharfe Grafiken mit vielen Details zeichnen heute die bunten Spiele aus. Diese gibt es zu den unterschiedlichsten Themen und mit verschiedenen Schwierigkeitsgraden und Risiken. Ganz moderne Plattformen bauen Elemente von Virtual Reality und Augmented Reality in ihr Angebot ein. Das ist die nächste Version der Online Casinos, die dann nicht nur in 2D genutzt werden kann, sondern in die man komplett eintauchen kann.

Fazit

Glücksspiele durchleben stetige Veränderungen, die sich in der heutigen Zeit vor allem an den technologischen Fortschritten orientieren. Alte, eingesessene Hersteller wie Merkur müssen immer am Ball bleiben, um weiter auf der Erfolgswelle mitzureiten. Innovationen, Schnelligkeit bei Entwicklungen und ein Gespür für Trends sorgen für lange und bemerkenswerte Geschichten in der digitalen Arena.