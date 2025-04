Die Gaming-Welt hielt den Atem an, als Nintendo die nächste Generation seiner Konsole enthüllte. Doch was danach folgte, übertraf alle Erwartungen: From Software arbeitet an einem brandneuen Soulslike, das exklusiv für die Switch 2 erscheint. The Duskbloods tritt aus den Schatten und sorgt für wilde Spekulationen – denn vieles daran erinnert frappierend an Bloodborne.

Dunkle Gassen, dampfende Züge und ein vertrautes Grauen

Schon der erste Trailer zieht Fans in eine düstere Welt, die an die besten Albträume erinnert. Statt klassischer Fantasy-Schlösser oder postapokalyptischer Ruinen entfaltet sich ein frühindustrielles Szenario voller Geheimnisse. Verfallene Bahnhöfe, gewaltige Steampunk-Züge, gotische Kathedralen und neblige Friedhöfe lassen eine Umgebung erahnen, die es mit den bedrückendsten Settings der Souls-Reihe aufnehmen kann.

Die Atmosphäre ist geprägt von einem morbiden Charme. Wie in Bloodborne steht das Element des Blutes im Mittelpunkt – ob als Spielmechanik oder erzählerischer Dreh- und Angelpunkt. Doch From Software geht noch einen Schritt weiter: Der Trailer zeigt maskierte Jäger mit raffinierten Gehstöcken und kunstvoll verzierten Flinten, während im Hintergrund eine überdimensionale Turmuhr unheilvoll schlägt. Dies ist kein Ort für schwache Nerven.

Mehr als nur eine Hommage – The Duskbloods geht neue Wege

Während die Ästhetik an vergangene Meisterwerke erinnert, bringt The Duskbloods eine entscheidende Neuerung mit sich. Das Spiel setzt auf einen hybriden Multiplayer-Ansatz: Neben klassischen PvE-Herausforderungen müssen sich Spieler auch auf Kämpfe gegen menschliche Gegner einstellen. Die Entwickler sprechen von einem „PvPvE“-Konzept, das unvorhersehbare Begegnungen und dramatische Wendungen verspricht.

Eine weitere Überraschung: The Duskbloods erscheint nicht sofort mit der Switch 2, sondern erst 2026. Für Souls-Fans bedeutet das eine lange Wartezeit, doch Nintendo bietet mit einer Portierung von Elden Ring zumindest eine kleine Überbrückung.

Ob The Duskbloods tatsächlich das Bloodborne-Sequel ist, auf das Fans seit Jahren hoffen, bleibt unklar. Eines steht jedoch fest: From Software hat erneut ein dunkles Geheimnis gelüftet – und es wird Zeit, sich darauf vorzubereiten.