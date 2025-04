Der Wind pfeift durch die weiten Graslandschaften, während der Schnee auf den Berggipfeln funkelt – doch unter der ruhigen Oberfläche brodelt ein Konflikt. Ghost of Yōtei tritt das Erbe von Ghost of Tsushima an und versetzt Spieler in eine unerbittliche Welt voller Gesetzloser, Vergeltung und alter Traditionen. Jetzt sind neue Details zum kommenden Open-World-Abenteuer aufgetaucht, die einen tieferen Einblick in das Setting und die Heldin gewähren.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Eine neue Ära, ein neuer Feind

Die Geschichte spielt im Jahr 1603 – eine Zeit des Wandels in Japan, in der das Tokugawa-Shogunat beginnt, seine eiserne Herrschaft aufzubauen. Doch während der Süden des Landes unter strenger Kontrolle steht, bleibt der Norden ein ungezähmtes Grenzland. Hier, in den wilden Ebenen rund um den Berg Yōtei, hat sich eine raue Gesellschaft aus Söldnern, Flüchtlingen und Verbrechern gebildet, die abseits der großen politischen Umwälzungen ihre eigenen Regeln schreiben.

In diese unwirtliche Wildnis verschlägt es die Kriegerin Atsu. Nachdem ihre Heimat zerstört wurde, kennt sie nur noch ein Ziel: Rache. Doch das Land, das sie durchquert, ist voller Gefahren – nicht nur durch jene, die das Gesetz gebrochen haben, sondern auch durch die harschen Bedingungen der Natur selbst. Wer in dieser Welt überleben will, muss sich anpassen – oder untergehen.

Kopfgeldjagden und tödliche Klingen

Atsus Reise ist kein geradliniger Pfad. Um ihre Feinde aufzuspüren, muss sie sich in die dunklen Winkel der Gesellschaft begeben. Mit jedem Kopfgeld und jeder gefährlichen Aufgabe verdient sie sich ihren Weg durch das Land. Dabei stehen ihr zwei Waffen besonders zur Seite: ein Paar tödlicher Katana für blitzschnelle Angriffe und ein vielseitiges Kusarigama, das Feinde auf Distanz hält.

Auch technisch soll Ghost of Yōtei neue Maßstäbe setzen. Die PS5-Version verspricht beeindruckende Landschaften mit realistischen Wettereffekten, während Polarlichter den Nachthimmel erhellen. Der Detailgrad reicht bis in die kleinste Bewegung der Vegetation – ein Abenteuer, das nicht nur spielerisch, sondern auch visuell fesseln will.

Noch 2025 soll das Spiel exklusiv für PlayStation 5 erscheinen. Mit einer fesselnden Geschichte und einer erbarmungslosen Welt könnte es eines der packendsten Action-Abenteuer des Jahres werden.