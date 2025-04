Portable Bluetooth-Lautsprecher gibt es inzwischen in allen erdenklichen Varianten, doch nur wenige schaffen es, sich wirklich aus der Masse abzuheben. Der Lamax PartyGo1 versucht genau das, mit einem klaren Fokus auf kräftigem Sound, praktischer Mobilität und auffälligem Design.

Ob er dabei mehr ist als nur ein weiterer Begleiter für die nächste Gartenparty, wird sich im heutigen Review offenbaren.

Design & Verarbeitung

Das Gehäuse der Lamax PartyGo1 orientiert sich am klassischen Look vieler tragbarer Lautsprecher: zylinderförmig, robust, mit auffälligen LED-Akzenten. Das Gerät wirkt solide verarbeitet, die Materialien machen einen hochwertigen Eindruck. Die RGB-Beleuchtung an beiden Enden bewegt sich zur Musik und macht den Lautsprecher ein wenig individueller. Das ganze lässt sich bei Bedarf aber auch sehr einfach deaktivieren, wenn man es etwas weniger Farbenfroh haben will.

Mit etwa 25 cm Länge und knapp 1,2 kg Gewicht bleibt die Box gut transportabel und passt in so ziemlich jede Tasche oder Flaschenhalter hinein. Die seitlich angebrachte Trageschlaufe erleichtert den Transport zusätzlich.

Ausstattung & Anschlüsse

Die PartyGo1 bietet eine überraschend umfassende Anschlussvielfalt: Neben Bluetooth 5.3 mit stabilem Empfang und geringem Stromverbrauch stehen ein USB-A-Port, ein MicroSD-Kartenslot sowie ein 3,5-mm-Klinkeneingang zur Verfügung. Auch ein integriertes Mikrofon für Freisprechfunktion ist vorhanden – ein Feature, das bei vielen Konkurrenzmodellen fehlt.

Ebenfalls integriert: ein Powerbank-Modus, mit dem sich per USB andere Geräte aufladen lassen. In Kombination mit der langen Akkulaufzeit auf jeden Fall ein sehr praktisches Feature.

Klangqualität

Klanglich liefert die PartyGo1 eine insgesamt überzeugende Vorstellung. Der Sound ist für die Größe des Lautsprechers überraschend voluminös, mit spürbarem Bassfundament und klaren Mitten. Höhen werden nicht überbetont, bleiben aber ausreichend präsent. Für kleinere bis mittelgroße Räume oder den Einsatz im Freien ist die Leistung mehr als ausreichend – vor allem angesichts der kompakten Maße.

Per Knopfdruck lässt sich zudem ein Bassverstärker zuschalten, der die unteren Frequenzen nochmals hervorhebt. Diese Funktion eignet sich insbesondere für elektronische Musik, kann bei anderen Genres jedoch zu einem leicht unausgewogenen Klangbild führen.

Akkulaufzeit & Praxis

Im Alltag punktet die PartyGo1 mit guter Ausdauer: Bis zu 20 Stunden sind laut Herstellerangabe möglich. Realistisch sind bei mittlerer Lautstärke etwa 15–17 Stunden, je nach Nutzung der LED-Effekte und Bass-Boost-Funktion. Die Bedienung erfolgt über gummierte Tasten auf der Oberseite, die klar beschriftet und angenehm zu drücken sind. Eine App-Unterstützung gibt es nicht, die Steuerung bleibt komplett am Gerät, find ich persönlich sehr erfrischend.

Im Außeneinsatz überzeugt der Lautsprecher mit Spritzwasserschutz nach IPX5 – Regenschauer oder versehentliches Verschütten von Getränken stellen also kein Problem dar.

Fazit