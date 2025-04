Wer viel unterwegs ist, kennt das Dilemma: Man will Musik hören, aber gleichzeitig nicht völlig von der Außenwelt abgeschnitten sein – ob im Straßenverkehr, beim Joggen oder einfach beim Spaziergang im Park.

Die Edifier Hecate Air 2 setzen genau hier an. Mit ihrem offenen, luftleitenden Design, ungewöhnlichem Ladecase und Fokus auf Gaming-taugliche Performance wollen sie einen Spagat schaffen zwischen Alltagstauglichkeit, Komfort und klanglicher Leistung. In unserem Test hat sich ergeben: Das klappt erstaunlich gut.

Wer nach eher minimalistischen In-Ears mit mehr Funktionen sucht, könnte sich auch für unser Review der Edifier NeoBuds Plus interessieren. So oder so kann man bei Edifier nicht viel falsch machen.

Design & Tragekomfort

Schon beim Auspacken merkt man: Das hier ist kein 08/15-Produkt. Die Hecate Air 2 kommen in einem komplett transparenten Ladecase, das nicht nur futuristisch aussieht, sondern mit seinen RGB-Lichtern auch echte Cyberpunk-Vibes versprüht. Der Clou: Das Case lässt sich per Öse an Taschen oder Gürtelschlaufen befestigen. Ein kleines Detail, das aber überraschend praktisch ist.

Die Kopfhörer selbst erinnern optisch eher an kleine Headsets als an klassische In-Ears. Das liegt am Open-Ear-Design, bei dem der Klang über Luftleitung ans Ohr übertragen wird. Heißt konkret: Kein Druck im Ohr, kein Versiegeln des Gehörgangs (keine Isolation), dafür aber eine extrem bequeme Passform, gerade bei längerer Nutzung. Sitzt gut, wackelt nicht, trägt sich leicht. Gerade für Menschen, die klassische In-Ears unangenehm finden oder keine finden die richtig passen, ist das eine echte Alternative.

Klangqualität

Klar, bei offenen Kopfhörern sollte man kein Bass-Monster erwarten. Trotzdem überraschen die Edifier Hecate Air 2 sehr positiv. Der verbaute 14,2 mm dynamische Treiber bringt ordentlich Volumen mit, besonders im Mitteltonbereich wirkt alles angenehm klar und natürlich. Die Höhen sind fein genug für Podcasts und helle Synths, und auch der Bassbereich ist durchaus präsent – vor allem dank Edifiers cleverer DSP-Verstärkung und dem sogenannten Malleus-Algorithmus, der gezielt tiefe und hohe Frequenzen kompensiert.

Natürlich: Wer auf druckvolle Beats und Club-Gefühl steht, wird hier nicht ganz glücklich. Da sollte man aber sowieso eher zu Over-Ears und Studiokopfhörern greifen. Für Alltagsmusik, Telefonate und sogar entspannte Gaming-Sessions reicht das mehr als aus und klingt dabei luftig und offen, ohne anstrengend zu werden.

Was man den Hecate Air 2 wirklich anrechnen muss: Sie sind nicht nur stylisch, sondern auch funktional. Die Verbindung läuft über Bluetooth 5.3, stabil und ohne Aussetzer. Die integrierten Touch-Flächen reagieren zuverlässig – Musik pausieren, Modus wechseln oder Gaming-Low-Latency aktivieren klappt problemlos.

Letzteres ist besonders spannend: Der Game Mode reduziert die Latenz spürbar und macht die Kopfhörer tatsächlich gamingtauglich, zumindest im Casual-Bereich. Schritte, Schüsse, Richtung lassen sich gut trotz des offenen Designs gut orten. Eine aktive Geräuschunterdrückung (ANC) gibt’s hier nicht, aber dank intelligenter Geräuschunterdrückung beim Mikrofon bleibt man bei Anrufen gut verständlich.

Akkulaufzeit & Case

Laut Hersteller liefern die Hecate Air 2 bis zu 10 Stunden Spielzeit mit einer Ladung, das Case bringt nochmal 18 Stunden obendrauf. In der Praxis kommt das ziemlich genau hin, wer aber viel telefoniert oder zockt, wird vielleicht etwas früher zur Steckdose müssen. Insgesamt reicht das aber locker für einen Arbeitstag oder einen Wochenendausflug.

Geladen wird via USB-C, in rund 2 Stunden ist das Case voll, die Ohrhörer sind sogar schon nach etwa einer Stunde einsatzbereit. Und ja: Das Case fällt zwar etwas größer aus, aber es sieht so cool aus, dass man das an dieser Stelle gern verzeiht.

Fazit